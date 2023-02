Scambio di identità sul quotidiano, Crosetto scherza: "Colpo basso alla Schlein"

Il Quotidiano di Sicilia commette un errore nel riportare la didascalia sotto la foto di Elly Schlein, scrivendo al posto del nome del vicepresidente della Regione Emilia Romagna quello di Guido Crosetto, e il nostro ministro della Difesa ci scherza sopra, twittando la pagina incriminata. Un post a cui ha poi risposto il parlamentare di Italia Viva Luigi Marattin, danto vita a un divertente siparietto.

"Un colpo basso..."

Tutto nasce da un articolo pubblicato dal Quotidiano di Sicilia, un pezzo relativo alla battaglia per la leadership del Partito democratico che vede in prima linea Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia Romagna) ed Elly Schlein (la vicepresidente). Il Quotidiano di Sicilia si concentra in particolar modo nell'analisi dei voti all'interno dei Circoli del Pd.

Ad arricchire l'articolo, ovviamente, le foto di Bonaccini e di Schlein. Peccato che, sotto alla fotografia di Elly Schlein si trovi il nome di Guido Crosetto. Una svista che non è passata inosservata, tanto che il ministro della Difesa ha voluto fare della bonaria ironia, postando l'articolo sul proprio profilo Twitter. " La didascalia mi sembra un colpo basso a @ellyesse ", ha commentato Crosetto nel suo post, con tanto di emoji che fa l'occhiolino.

Il tweet del rappresentante di Fratelli d'Italia è piaciuto parecchio al popolo del web, ottenendo parecchi like e diversi commenti positivi. Tanti hanno risposo con altrettente emoticon sorridenti. " Cavolo ministro me la ricordavo diverso! È che dopo Sanremo non si capisce più niente ", ha risposto un utente. " Hahha ma come fanno a sbagliare così? ", ha aggiunto un altro. " C'è qualcosa che nn mi torna… cambiato pettinatura? ", ha ironizzato un altro. E, ancora: " Guardi il lato positivo, le sono cresciuti i capelli…. (Vorrei anche io) ", " Ma dai ma ricontrollare ciò che si scrive ", e " Avendo cantato (e ha fatto benissimo, in quel contesto) Bella ciao, ecco poi che succede! ".

Un tweet allegro, un clima (finalmente) disteso. Ad aggiungersi ai commenti anche Luigi Marattin.

"In effetti..."

A rispondere al tweet di Guido Crosetto anche Luigi Marattin, deputato di Italia Viva. " In effetti ora che ci penso non vi ho mai visto insieme nella stessa stanza ", ha commentato il parlamentare, taggando anche Elly Schlein.