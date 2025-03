La "scampagnata" a Ventotene? La foto che svela il flop della sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

La spedizione piddina verso Ventotene, l'isola dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni scrissero il loro manifesto per "un’Europa libera e unita”, è stato un clamoroso flop.

Come ampiamente annunciato, erano assenti il leader del M5S Giuseppe Conte, il fondatore di Azione Carlo Calenda e persino la segretaria del Pd Elly Schlein che aveva già preso degli impegni precedentemente. "Non basta appellarsi a Ventotene, bisogna combattere sul terreno, concretamente", ha detto Conte parlando nel corso di una una lectio magistralis alla Scuola di formazione politica tenuta Baiano, in provincia di Avellino, sul futuro della democrazia. Ancora più caustico Carlo Calenda che, commentando su X il titolo del Corriere della Sera in cui si evidenziava che sia lui sia il presidente dei Cinquestelle non sarebbero andati a Ventotene, ha scritto:"La retorica in Italia serve spesso a fuggire dalle responsabilità. Oggi l'atto più europeista che si può compiere è costruire una Nato europea. Per farlo occorre anche spendere più in difesa.

Questo è il crinale dell'Europeismo. Rileggere De Gasperi insieme a Spinelli". Il deputato del Pd Giuseppe Provenzano, responsabile esteri del partito, interpellato sulle assenze dei futuri e probabili alleati (M5S e Azione), ha precisato: "Noi siamo venuti in quest'isola oggi, ci venivamo ieri, ci verremo domani. Non cederò al tentativo di strumentalizzarla per vicende politiche". E, poi, ha aggiunto: "Qui in quest'isola ci sono i fondamenti di tutta la Repubblica, ci sono i fondamenti della comunità europea. Per l'alternativa, le coalizioni, i problemi politici c'è un'altra occasione, un altro momento".

Al netto di queste polemiche sugli alleati assenti, ad essere veramente pochi erano i presenti. Il Pd, è vero, che aveva annunciato che avrebbe aderito all'evento con una delegazione ristretta, ma alla fine l'isola era semi-deserta come sempre. L'iniziativa è stata promossa dal deputato romano Roberto Morassut e dal segretario del Pd Lazio Daniele Leodori, ma hanno aderito anche il capodelegazione all'Europarlamento Nicola Zingaretti, Valeria Campagna vicesegretaria del Pd e i parlamentari Peppe Peovenzano, Filippo Sensi, Marianna Madia, Michela De Biase e Andrea Casu.

Accanto a loro c'erano soltanto il coordinatore romano di +Europa Andrea Massaroni, il consigliere regionale ed ex deputato renziano Luciano Nobili, pil segretario provinciale di Latina di Sinistra Italiana Giuseppe Bortone e il segretario regionale del Movimento federalista europeo Antonio Argenziano.