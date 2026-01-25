Schlein perde terreno, Fdi vola: il sondaggio che gela la sinistra

Quando piove grandina. Dalle parti del campo largo, ultimamente, i sondaggi sono una doccia fredda che mette in difficoltà le leadership e fa traballare i capisaldi politici dell’intera opposizione. L’ultima fotografia numerica della situazione politica nostrana è stata offerta dalla rilevazione YouTrend per skytg24. Un sondaggio piuttosto completo che delinea una situazione drammatica per la sinistra italiana e, in particolare, per il Partito democratico di Elly Schlein.

La segretaria del Pd, infatti, nonostante gli anni all’opposizione continua a perdere terreno rispetto alla diretta rivela Giorgia Meloni, attuale presidente del consiglio italiano e leader di Fratelli d’Italia. Dalle parti del Nazareno, sede ufficiale del Pd, si registra un calo clamoroso dell’1,4%. Un dato che assume un’importanza diversa se si considera che l’ultimo sondaggio era solo di un mese fa. In trenta giorni il Pd ha perso terreno non poco a fronte di un boom del Movimento 5stelle, alleato sulla carta ma avversario in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte risale al 13,8% (+1,1%). Un dato che fa ben sperare i grillini ed evidenzia forse il vero nodo della questione: il Pd continua a dire “no” al referendum della giustizia del prossimo marzo mentre il Movimento, in parte, ha aperto a un dialogo costruttivo con la maggioranza.

Intanto, proprio dalle parti dell’esecutivo, Fdi continua a trasmettere fiducia. Il partito della premier si attesta al 29,4%.