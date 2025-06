Schlein assente a Roma. L'imbarazzo della piazza: al suo posto c'è un cartonato

Il "popolo di sinistra" non sembra aver accolto bene l'assenza di Elly Schlein dalla manifestazione di Roma, alla quale, contrariamente rispetto alla segretaria del Pd, erano presenti Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Schlein ha preferito andare all'estero per evitare di essere coinvolta e in queste ore si trova in Olanda. Non ha nemmeno mandato nemmeno qualcuno dei suoi fedelissimi a rappresentarla, ha solamente dato libertà di partecipazione agli eletti del Pd. Dal congresso del GroenLinks (Sinistra Verde) e del PvdA (Partito del Lavoro) a Nieuwegein, Schlein ha perfino provato ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di non essere femminista, ma il risultato è stato ben distante da poter essere considerato un successo.

Di contro, la piazza di Roma le ha fatto percepire un messaggio molto chiaro: dovevi essere qui. Come ha fatto? Come riferisce il quotidiano Libero, portando in corteo un cartonato della segretaria del Pd, che secondo alcuni potrebbe avere addirittura più carisma di Schlein, soprattutto su temi notoriamente divisivi, sui quali lei tende spesso ad abbozzare. Presenti anche i cartonati di Meloni e Ursula von der Leyen, tutti imbrattati di vernice rossa. Ne è una dimostrazione anche questa manifestazione: per evitare di infastidire una parte di elettorato prendendo una decisione netta, rischiando di perderne una porzione su un totale già esiguo, ancora una volta Schlein ha cercato la fluidità. Lei non si è presentata, ufficialmente perché aveva già un impegno internazionale, e non ha né predisposto una delegazione ufficiale e nemmeno vietato la partecipazione. Quindi qualcuno del Pd c'era in piazza ma era a titolo personale.

Ma questa ambiguità ha dato comunque fastidio all'ala più riformista del partito, e dell'elettorato, secondo la quale Schlein avrebbe dovuto prendere nettamente le distanze da quella piazza, troppo "rossa" per i loro gusti. Ma dall'altra parte ha infastidito quelli che lamentano la sua assenza dove l'avrebbero voluta veder sfilare, prendendo una posizione chiara.

E così ecco che compare il cartonato, una vera e propria presa in giro, per quanto bonaria, per Schlein, che probabilmente non apprezzerà, perché di fatto ne scalfisce la leadership e per lei che sogna di guidare un futuro governo con le forze di sinistra, questo potrebbe avere delle ripercussioni.