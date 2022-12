"Schlein è l'alternativa alla Meloni". Anche Boccia sale sul carro di Elly

In molti in casa Partito Democratico stanno salendo sul carro di Elly Schlein. La nuova paladina del mondo radical chic e arcobaleno si gioca la segreteria dem con Stefano Bonaccini e può contare sul sostegno di numerosi volti di spicco. Da Franceschini a Misiani, fino alla sardina Santori: tutti con la 37enne di Lugano. Francesco Boccia fa parte della galassia Schlein da tempo e le sue sono parole al miele.

"È sempre stata ancorata alle battaglie del centrosinistra unito, ma spostando in alto l'asticella degli obiettivi, chiedendo radicalità su lavoro, ambiente e povertà con battaglie e mobilitazioni” , l’analisi del ministro degli Affari regionali del Conte II ai microfoni di Omnibus: "Elly rappresenta più di chiunque altro l'idea di una moderna sinistra occidentale. Con lei ci sarà una nuova osmosi tra militanti ed elettori che sanno di trovare un partito aperto e contendibile" .

La sviolinata di Boccia

Boccia ha citato i numerosi comitati spontanei e le diverse reti di militanti a sostegno della Schlein, persone che vedono in lei “la speranza della sinistra alternativa alla destra guidata da Giorgia Meloni” . La partita decisiva si disputerà nel corso del congresso, fase di mobilitazione sulle idee, sui principi e sui valori del mondo dem: “Elly Schlein è una donna forte, che ha già dimostrato di fare battaglie anche controvento, battaglie che l’hanno portata a lasciare il Partito Democratico. È rimasta sempre leale al centrosinistra e ha aiutato Stefano Bonaccini alle elezioni regionali con un risultato importante”.