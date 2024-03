"Schlein prenda le distanze da Emiliano". Il centrodestra all'attacco

Il centrodestra parte all'attacco di Elly Schlein e del Pd dopo le rivelazioni di Michele Emiliano sull'incontro con la sorella del boss Antonio Capriati dopo le che ricevette l'attuale sindaco di Bari, Antonio Decaro, quando ancora era assessore.

"Il Viminale proceda quanto prima con lo scioglimento del Comune di Bari", tuona Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, che ritiene "impossibile e intollerabile" continuare avere un presidente di Regione e un sindaco in carica "che si affidano alla sorella di un boss per portare avanti l'attività sul territorio". Ma, a destare stupore è soprattutto l'ennesimo silenzio della segretaria del Pd, Elly Schlein. "Secondo lei è normale che l’allora sindaco di Bari, nonché magistrato, Michele Emiliano, si recasse con Decaro dalla sorella di un noto boss locale?" , si chiede il meloniano Riccardo De Corato, capogruppo in Commissione Parlamentare Antimafia, che trova "vergognoso" che nessun esponente del centrosinistra, Avs e M5s compresi, sia intervenuto sulla vicenda. "Neppure gli esponenti del Pd in commissione Antimafia hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Su un fatto così grave - sottolinra De Corato - non ci può essere ambiguità alcuna: spero che dal Partito Democratico si prendano celermente le distanze da quanto sostenuto da Emiliano”. La deputata Alessia Ambrosi ha utilizzato Twitter per rivolgersi direttamente alla segretaria del Pd: "Scusa@ellyesse, dici qualcosa a @micheleemiliano? Te lo affido! #ellyschlein #Emiliano #Decaro", ha scritto. Anche le parole del senatore leghista Carlo Borghi sono dello stesso tenore: "Altro che protestare contro l'intervento di Piantedosi: queste frasi - dice - sono intollerabili e indicano non solo che il Ministro dell'Interno ha agito in modo sacrosanto ma a quanto pare c'è molto altro e molto di peggio" . E poi si chiede: "Cosa aspetta la signora Schlein a chiedere le dimissioni dei suoi uomini? Ci aspettiamo una seria presa di distanza" . Gianangelo Bof, deputato del Carroccio, invece, chiede che Decaro si dimetta dall'Anci " perché è indegno di rappresentare i sindaci che sul territorio, tra difficoltà e minacce, ogni giorno combattono la mafia”.