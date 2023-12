"Vi dico perché la Schlein ha sbagliato". Ad Atreju Osho asfalta Pd e toghe rosse

“Mi si nota più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?” . La celebre frase di Nanni Moretti nel suo film Ecce Bombo, che in questi giorni avrà tormentato Elly Schlein e soci, non ha bisogno di una risposta chiara e univoca. Le critiche alla segretaria dem per aver disertato Atreju, la festa nazionale di Fratelli d’Italia, arrivano da tutte le parti. Dalla politica e non solo: l’intervento di Federico Palmaroli in arte Osho, ospite ad Atreju 2023, è uno show contro i paradossi del Partito democratico e delle cosiddette “toghe rosse”.

L'errore della Schlein

Incalzato dal capogruppo di Fratelli d’Italia del i Municipio di Roma, Stefano Tozzi, il vignettista colpisce il nuovo corso dem con la sua ironia tagliente. L’assenza di Elly Schlein ad Atreju è l’occasione perfetta per fare della satira politica coi fiocchi: “Il segretario del Pd Elly Schlein ha rifiutato l’invito ad Atreju? Ha sbagliato a non venire" . Il motivo è una stoccata al suo predecessore: “Quando venne Letta – scherza Osho - prese più applausi qui che alla Festa dell’Unità”. Le battute del vignettista, d’altra parte, nascondo una verità enorme: l’assenza di Schlein, oltre ad essere un chiaro segnale di debolezza, è l’ennesima occasione persa. Il cartonato della segretaria del Pd, allestito con ironica intuizione dagli organizzatori di Fratelli d’Italia, è l’esempio plastico di un leader politico avverso al dialogo con chi ha radici ideologiche diverse.

La stoccata alle toghe

Una mancanza segnalata anche dal vignettista che, abbandonati i freni inibitori, lancia una stoccata ai magistrati politicizzati. “Ognuno di noi ha il suo pensiero politico, è inevitabile – dice dallo Osho dal palco- Ce le hanno anche i magistrati. L’importante è che non emerga quando fai il tuo lavoro: però certo, se emerge per un vignettista stica… se emerge per un magistrato forse è un problema” . L’ovazione degli organizzatori e degli invitati alla festa è quasi d’obbligo. Scardinando le terribili catene del politicamente corretto, il vignettista riesce ad attaccare l’ironia di sinistra che, secondo la sua logica, pecca di “suprematismo” .

Una (sana) ironia