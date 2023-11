“Negano l’emergenza maltempo”. Schelin solita sciacalla ma la Meloni la smonta

Morti e dispersi. Fiumi in piena e impressionanti esondazioni. Il maltempo si abbatte sull'Italia e la sinistra non trova di meglio da fare che strumentalizzare la calamità. Nel pieno dei fenomeni atmosferici avversi e dei soccorsi, mentre intere comunità si trovavano a fronteggiare l'emergenza, i dem di casa nostra erano impegnati a gestire un'altra impellenza: quella della polemica a ogni costo contro il governo. Oltre agli intensi nubifragi, sono dunque piovuti intensi scrosci di propaganda in salsa ambientalista per voce dello stesso segretario Pd Elly Schlein.

"Purtroppo un altro evento climatico estremo si abbatte sulla Toscana e sul Veneto. Grande vicinanza alle popolazioni colpite e alle famiglie dei morti che purtroppo ci sono stati. Però al governo c'è chi continua a negare l'emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto", ha affermato la deputata di origini luganesi intervenendo su Radio24 nelle ore in cui l'esecutivo era al lavoro per monitorare la situazione. Parole inutilmente polemiche, al di là della doverosa solidarietà nei confronti degli italiani colpiti dal maltempo. La retorica ambientalista, del resto, non era ciò che ci saremmo aspettati in questa circostanza dalla leader del principale partito d'opposizione. Perché c'è un tempo per tutto: anche per evitare polemiche inutili.

Da che mondo è mondo, in autunno piove e si verificano purtroppo anche fenomeni atmosferici particolarmente intensi. Scomodare l'ecologismo spicciolo e i cambiamenti climatici per strumentalizzare l'emergenza in chiave anti-governativa non sembra certo il modo più responsabile per affrontare il momento. E infatti le parole di Elly Schlein sono state accolte con esplicito fastidio da parte di Giorgia Meloni, che sui social ha manifestato il proprio disappunto per i toni e le argomentazioni della leader Pd.

"In queste ore drammatiche per la Toscana e l’Italia tutta, leggo da parte di Elly Schlein assurde accuse nei confronti del Governo in tema di cambiamenti climatici ed energie rinnovabili", ha affermato il premier in una nota pubblicata sui social. E ancora: "L'opposizione ha tutto il diritto di criticare l'operato dell'Esecutivo, ma adoperare calamità e tragedie per fare attacchi politici strumentali e infondati è un comportamento che reputo sconsiderato". Meloni ha quindi rinnovato il proprio pensiero alle popolazioni colpite e a tutti gli operatori impegnati nei soccorsi. "Il Governo è al vostro fianco", ha assicurato.

Peraltro, registriamo come l'atteggiamento della leader Pd sia stato assai meno pragmatico di quello del presidente Pd della regione Toscana, Eugenio Giani, che ha avuto contatti con il ministro Salvini e ricevuto la solidarietà di altri colleghi presidenti. Anche di estrazione politica diversa. A dimostrazione che il momento dell'emergenza non dovrebbe prevedere speculazioni politiche superflue.