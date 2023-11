Schlein in tilt: il caso Sardegna demolisce il campo largo

L’esperimento politico del cosiddetto campo largo, l’alleanza (finora solo teorica) tra dem e grillini, entra nel 2024 con due matasse da sbrogliare. Da una parte le elezioni europee: uno snodo centrale per capire i rapporti di forza tra le due anime dell’opposizione nostrana. Dall’altra parte, invece, le elezioni regionali italiane: un ulteriore banco di prova per Elly Schlein e Giuseppe Conte. In Sardegna lo psicodramma targato Pd è cominciato in anticipo e tutto fa pensare che il caso, da regionale e specifico, potrebbe diventare una questione nazionale e strutturale.

Il campo largo in tilt

E se il buongiorno si vede dal mattino, per la gauche nostrana sarà una primavera lunga e colma di insidie. Il caos sardo si sta consumando sotto i nostri occhi: un mix addii, attacchi personali, litigi tra dem e grillini che sta demolendo il futuro di un possibile campo largo. Il protagonista del subbuglio in casa dem è Renato Soru, patron di Tiscali ed ex governatore dem che, solo due giorni fa ha dato inizio alle danze lasciando il suo Partito democratico.

Non solo: l’ex esponente dem, dopo avere criticato il nuovo corso massimalista schleiniano, ha deciso di candidarsi da solo alle regionali. Il motivo? Protestare contro la scelta della segretaria di sostenere, a favore dell’alleanza con Giuseppe Conte, Alessandra Todde del Movimento 5stelle. Da parte di Soru, uno dei fondatori del Partito democratico, nessun passo di lato: "Mi ricandido – spiega a Un Giorno da Pecora su Radio 1 - perché non ho mai smesso di pensare alla Sardegna, mi piacerebbe dare una mano a mobilitare la comunità sarda a migliorare" .

Il caos nel Pd

La presa di distanza nei confronti di Schlein e compagni è evidente: "Ho detto no alla decisione presa a Roma dal Pd – spiega l’ex governatore dem - e loro alla fine non solo non hanno fatto il mio nome e nemmeno un altro: hanno solo accettato la candidata del M5S" . Con una piccola “novità”: il no comment di Schlein, la strategia più in voga dalle parti del Nazareno da qualche mesa a questa parte. "Con Schlein – dice Soru - ho parlato il 10 ottobre, le ho detto così rischiate di andare a sbattere, perché la Sardegna non accetta le imposizioni romane, oggi abbiamo bisogno di un nuovo Statuto e pensare che possa partire dalla Capitale è un ossimoro" .