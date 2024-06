Schlein vola con la maternità surrogata: il murale Lgbt a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Un costume arcobaleno indosso, il viso sorridente. Lei in volo sul dorso di una grande cicogna. Elly Schlein diventa un'icona Lgbt nel nuovo murale dell'artista AleXsandro Palombo. A guardarla da vicino, tuttavia, l'opera di strada comparsa nelle scorse ore a Milano non è esattamente una celebrazione. Né tantomeno un complimento. L'irriverente composizione, intitolata "Rainbow Schlein. Love, Rights and $urrogacy", sembra infatti rappresentare tutte le contraddizioni dell'oltranzismo arcobaleno assecondato dalla compagine progressista.

A poche ore dall'inizio del Pride milanese, la leader Pd è stata ritratta su un muro di via Lecco con un costume arcobaleno, mentre cavalca una cicogna, simbolo universale della famiglia e della maternità. Il volatile, però, regge con il proprio becco un fagotto verde con l'icona del dollaro, che lascia dietro di sé una scia di banconote. All'interno c'è un neonato. Intuitivo comprendere il riferimento al fenomeno dell'utero in affitto, pratica a dir poco controversa (per usare un bonario eufemismo) sulla quale anche nel Pd si sono consumati attriti e divergenze di natura etico-politica.

Per quanto modesto in fatto di creatività e originalità, il murale comparso a Milano ha in ogni caso evidenziato (più o meno consapevolmente, chissà), uno degli aspetti più dibattuti delle parate arcobaleno applaudite dalla sinistra e dalla stessa Schlein, che al Roma Pride era salita su uno dei carri della manifestazione capitolina. Le stesse piazze che parlano di diritti per tutti, infatti, sono spesso quelle che difendono la maternità surrogata, ignorando però i diritti dei bambini e anteponendo quelli degli adulti a essi.

L'artista Palombo non è nuovo a realizzazioni di questo tipo.

Nelle scorse settimane, ad esempio, aveva ritratto Giorgia Meloni con le sembianze di Marylin Monroe e nel giorni scorsi, a un anno dalla morte di Silvio Berlusconi e a quarant'anni da quella di Enrico Berlinguer, aveva rappresentato il compianto leader di Forza Italia in braccio al segretario del Pci.