"Sciacallaggio morale". E l'ex grillino fa a pezzi Conte

Il duomo di Milano gremito per l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Stretti attorno alla bara del Cavaliere ci sono i familiari, gli amici di sempre, i collaboratori più fidati, i colleghi delle istituzioni e i grandi nomi della politica. La commozione è fortissima, dentro e fuori dalla cattedrale. Ma Giuseppe Conte non c'è. La sua è assenza che pesa e che fa discutere, se non altro per i ruoli di rappresentanza coperti dal leader del Movimento ed ex presidente del Consiglio. E infatti, proprio nei momenti delle esequie, c'è stato un commento su quella defezione ben più severo di altri. A esprimerlo, l'ex pentastellato Giancarlo Cancelleri.

"Chi mette davanti alla morte di un uomo, al dolore della sua famiglia e al rispetto che dovremmo tutti portare in questi momenti, la convenienza politica commette solo sciacallaggio morale", ha dichiarato all'Adnkronos l'ex sottosegretario grillino, da poco confluito in Forza Italia. Un giudizio durissimo, destinato a riaccendere le polemiche per la scelta del leader pentastellato di non partecipare al rito funebre. Per Cancelleri, inoltre, Conte "dimentica, fra l'altro, che dovrebbe sentire anche il dovere istituzionale di rappresentare la sua comunità".

In tal senso, aveva invece suscitato apprezzamento la decisione del segretario Pd Elly Schlein di presenziare ai funerali di Stato odierni. "Con Silvio Berlusconi siamo stati sempre avversari ma in questo momento rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia politica del Paese", aveva affermato la leader dem dopo aver appreso la ferale notizia e aveva espresso le proprie condiglianze alla famiglia del Cavaliere. Analogamente, anche Conte aveva scritto un comunicato di "sincero e rispettoso cordoglio" per la scomparsa di un avversario al quale aveva riconosciuto "coraggio, la passione, la tenacia". Poi però qualcosa dev'essere cambiato.

Anche alla luce di quel suo ricordo, la decisione di disertare le esequie è risultata a molti incomprensibile. La dura critica di Cancelleri ne è la riprova. Secondo alcune ricostruzioni di stampa, l'ex premier pentastellato avrebbe "ceduto" alle pressioni della base grillina, contrariata - pare - da quelle sue iniziali parole di omaggio al Cavaliere.