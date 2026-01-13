Sciopero dei taxi in tutta Italia: a Roma tensioni e bombe carta. Salvini: "Li incontro domani"

Sciopero dei taxi in tutta Italia, anche a Roma con un presidio sotto Montecitorio che ha paralizzato la Capitale. " La partecipazione alla giornata di fermo nazionale del servizio taxi è pressoché totale ", hanno dichiarato in una nota le rappresentanze sindacali promotrici dello sciopero odierno. " Il servizio e praticamente fermo in tutto il Paese: ora le istituzioni competenti ascoltino le richieste che vengono dai lavoratori del settore, concludendo al più l'iter di riforma del comparto, al fine di avere regole certe per operatori e piattaforme digitali, contrastare i fenomeni di abusivismo e tutelare il diritto alla mobilità degli utenti, ad un prezzo certo e calmierato, non in balia degli algoritmi di proprietà delle multinazionali ", hanno aggiunto. A Roma sono state esplose anche alcune bombe carta con il boato sentito anche all'interno della Camera. La prefettura ha concesso un incontro con alcuni sindacati e lo stesso Matteo Salvini ha annunciato di aver " convocato le associazioni domani. Non ho voluto interferire, quindi è giusto che ognuno rivendichi quello che ritiene di rivendicare ".

Ma la manifestazione ha avuto anche momenti di tensione, come dichiarato da Matteo Hallissey, presidente di Più Europa e Radicali, quando ci sarebbe stato un tentativo di entrare in contatto tra la piazza dei tassisti e quella dei contestatori, in cui era presente anche Hallissey: " La risposta è stata un’aggressione pesantissima da parte dei tassisti che hanno sfondato la piazza e tentato di superare le forze dell’ordine per raggiungerci tra sputi e calci ". Questa, dice, " è a dimostrazione ancora una volta che non possiamo continuare a tutelare questa lobby vergognosa ai danni dei cittadini ". Ma da Claudio Giudici, presidente nazionale Uritaxi, ha replicato: " Quale politico in Italia si presenta durante uno sciopero a provocare con cartelli dei lavoratori? Nessuno se non questo imbarazzante presidente di Più Europa. Solitamente i politici si presentano di fronte alle categorie per raccoglierne le istanze, comprenderne il malcontento, ma non certo per provocare e questo è avvenuto anche oggi a Roma ".

Anche a Milano, Torino e Firenze l'adesione allo sciopero è stata ampia: " Il governo deve mettere ordine nel settore, servono regole chiare contro l'abusivismo e la tutela del servizio taxi come servizio pubblico locale. Il silenzio delle istituzioni non è più tollerabile. Le multinazionali con le loro tariffe e il loro algoritmo stanno destrutturando completamente il servizio pubblico ".

vanno ascoltati e per quanto mi riguarda in Parlamento troveranno sempre un punto di confronto e di attenzione insieme a quello riservato a tutte le altre categorie che operano nei servizi pubblici non di linea

, presidente dei senatori di Forza Italia, ha incontrato in queste settimane diverse rappresentanze del trasporto pubblico non di linea, compresi i tassisti, sottolineando che "".