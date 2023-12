Barricate dei sindacati: un altro sciopero a una settimana dal Natale

Nuovo venerdì, nuovo sciopero, nuovi scontri. Anche per il 15 dicembre i sindacati hanno annunciato la mobilitazione del trasporto pubblico: braccia incrociate dalle 9 alle 13 in tutta Italia. Niente stop di 24 ore, dunque, a causa della quarta precettazione di fila effettuata dal ministro Matteo Salvini. Il clima è di alta tensione, come testimoniato dagli attacchi frontali firmati da Maurizio Landini & Co. Ma il segretario federale della Lega tira dritto: “Qualche sindacato voleva bloccare il Paese per 24 ore e io mi sono preso l'onere di garantire il diritto allo sciopero, ma di garantire ai cittadini la libertà di movimento e di andare a lavorare” .

Da Milano a Roma, lo sciopero ha causato disagi in tutta Italia. Enormi difficoltà per chi lavora ma anche per i turisti, senza dimenticare i danni arrecati alle attività commerciali: bloccare le città a una settimana dal Natale è semplicemente folle. Shopping in ginocchio e strade intasate a causa dei bus lumaca, con i mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno. Incurante di tutto ciò, Landini è tornato ad attaccare il governo e non è mancato il solito riferimento al presunto autoritarismo del governo Meloni. "La precettazione del nostro sciopero generale è stata contro la costituzione perché lo sciopero non è un diritto dei sindacalisti ma è un diritto delle singole persone" , le parole del segretario federale della Cgil: "Scioperare non è un obbligo ma se tu metti in discussione questa libertà stai mettendo in discussione la democrazia e la libertà del cittadini di usare la propria testa e di utilizzare un diritto" . Mirino puntato su Salvini e sulla precettazione: "L'operazione del ministro Salvini è stata un'operazione propagandistica autoritaria e antidemocratica" .