"Solo facinorosi con spirito vendicativo". La rabbia di Meloni dopo gli scontri di Roma

Ancora una volta i poliziotti sono finiti nel mirino di chi, con il pretesto di scendere in piazza per sposare un causa, è accecato dalla macabra voglia di scagliarsi contro le forze dell'ordine. E quanto accaduto ieri sera nel quartiere di San Lorenzo a Roma, nel corso della manifestazione in ricordo di Ramy, è l'ennesima triste dimostrazione. Sulla vicenda di violenza contro gli uomini in divisa è intervenuta Giorgia Meloni, che ha affidato ai suoi canali social lo sgomento e l'indignazione per le immagini arrivate nelle scorse ore.

" Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo ", ha scritto il presidente del Consiglio. Ed è proprio questo il punto: organizzare un corteo è certamente un'azione democratica, ma non può diventare l'opportunità creata ad arte per lanciare oggetti contro i poliziotti. E invece, come visto in questi mesi anche durante le sfilate dei pro-Pal, gli agenti continuano a essere vittime dei manifestanti violenti.

Meloni ha detto a chiare lettere che " non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza ". E, mentre la sinistra è impegnata nel valutare il grado di proporzionalità delle forze dell'ordine e non riesce a prendere le distanze da certe piazze, il presidente del Consiglio ha ribadito ai poliziotti la vicinanza del governo nel loro fondamentale operato di rispetto della sicurezza pubblica: " Alle forze dell'ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte ".

Il bilancio degli scontri scoppiati a Roma è di ben 8 poliziotti feriti. Diverse persone che hanno aderito alla manifestazione hanno lanciato fumogeni, oggetti contundenti e bombe carta. Una di queste ha infranto il vetro di un blindato della polizia, e a quel punto è scattata una carica di contenimento per tutelare l'incolumità degli agenti. Due manifestanti sono stati denunciati: si tratta di un 23enne (per resistenza a pubblico ufficiale, porto oggetti atti ad offendere aggravato, omesso preavviso manifestazione e travisamento) e di un 30enne, accusato invece di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, omesso preavviso e travisamento.

Gli scontri nella Capitale e quelli degli ultimi giorni contro le forze dell'ordine dimostrano quanto siano pericolosi quei soggetti organizzati che strumentalizzano ogni tema, fatto o episodio solo per seminare violenza.

Queste aggressioni devono essere condannate da tutti, senza indecisioni o speciosi distinguo, anche per sostenere un clima di fiducia nei confronti delle nostre forze di polizia

ministro dell'Interno, ha ribadito che il diritto di manifestare non può essere usato come scusa per sfidare le autorità dello Stato: