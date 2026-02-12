Scuola, debutta la piattaforma welfare per il personale

È operativa la nuova piattaforma digitale dedicata ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e a tutto il personale scolastico. Lo strumento consente di accedere a un ampio ventaglio di offerte e convenzioni per acquistare beni e servizi a condizioni vantaggiose, estendendo i benefici anche ai familiari.

L’iniziativa rientra nel Piano Welfare promosso dal Ministero e rappresenta un ulteriore tassello nel percorso avviato negli ultimi anni per rafforzare le misure di sostegno rivolte a chi lavora nel mondo dell’istruzione.

L’accordo con Poste Welfare Servizi

La piattaforma nasce a seguito della manifestazione d’interesse pubblicata dal MIM lo scorso ottobre e si fonda sulla convenzione siglata con Poste Welfare Servizi S.p.A., società appartenente al Gruppo Poste Italiane. L’accesso avviene attraverso la rete intranet del Ministero, che consente agli aventi diritto di entrare nel Marketplace dedicato e consultare le varie opportunità disponibili.

Tra i settori interessati figurano cultura e tempo libero, cura della persona, articoli per la casa, elettronica ed elettrodomestici, servizi per la famiglia, centri estivi, mobilità, abbigliamento e articoli sportivi. Per ciascuna categoria sarà possibile scaricare buoni sconto di importo variabile, utilizzabili per gli acquisti presso i partner convenzionati.

Un Piano Welfare in continua espansione

Il lancio della piattaforma si inserisce in un programma più ampio avviato nell’ottobre 2023. Il Piano Welfare del Ministero già prevede agevolazioni in diversi ambiti, tra cui trasporto aereo e ferroviario, settore agroalimentare e servizi bancari. A breve si aggiungerà anche il comparto sanitario, il 29 gennaio scorso è stata pubblicata la gara europea per l’attivazione di una polizza assicurativa dedicata al personale.

Le parole di Valditara

“Con l’avvio del Marketplace prosegue il nostro impegno per ampliare il Piano Welfare, con l’obiettivo di incidere in modo concreto sul benessere e sulla qualità della vita di chi opera nel sistema scolastico”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il progetto, ha sottolineato il ministro, punta a valorizzare il ruolo di docenti e

personale amministrativo attraverso una collaborazione virtuosa tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. Un riconoscimento tangibile per chi contribuisce ogni giorno alladelle nuove generazioni.