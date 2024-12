Gite scolastiche a rischio per un cavillo. Cosa sta succedendo

Scolaresca a Roma, immagine di repertorio

Ascolta ora 00:00 00:00

A partire dal 2023 c'è stata una modifica sulle modalità di organizzazione delle gite scolastiche per le quali l'Agenzia Nazionale Anticorruzione ha reso obbligatorio il Mercato elettronico MePA. In aggiunta, il nuovo Codice degli Appalti prevede che le scuole diventino stazioni appaltanti nel caso in cui vengano stipulati contratti di importo maggiore a 140mila euro. Su impulso del ministero dell'Istruzione, lo scorso febbraio l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha permesso una deroga, permettendo alle scuole di proseguire a operare autonomamente per l'organizzazione dei viaggi di istruzione stage linguistici e scambi culturali e per i distributori automatici fino al 30 settembre 2024.

" Si tratta ", commentò il ministro Giuseppe Valditara, " di un risultato molto importante, in quanto le difficoltà incontrate dalle istituzioni scolastiche nell’ottenere questa qualificazione rischiavano di compromettere soprattutto l’organizzazione dei viaggi di istruzione, che rappresentano un momento significativo del processo formativo ed educativo degli studenti ". Ora, senza nuovi interventi da parte dell'Anac, molti istituti stanno prendendo in considerazione la possibilità di non organizzare nuovi viaggi di istruzione per l'anno che sta per arrivare, in quanto le regole più stringenti comportano procedure più lunghe per le gare d'appalto, maggiori responsabilità per i docenti accompagnatori e maggior lavoro per le segreterie scolastiche.

Da parte del ministero dell'Istruzione e del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sarebbe stata avanzata, come soluzione, la qualificazione degli Uffici scolastici regionali come stazioni appaltanti. Ciò significa che gli istituti che non dispongono delle risorse adeguate per gestire una stazione appaltante possono rivolgersi all'Usr di competenza, trasformato in ufficio di committenza. In questo modo si viene a creare un sistema per il quale il singolo istituto comunica all'ufficio scolastico regionale di riferimento le proprie esigenze e questo si occupa di gestire per suo conto le gare d'appalto, garantendo in questo modo il rispetto delle regole previste per gli appalti pubblici.