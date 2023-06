"Così ci pensa la mafia". La solita scenetta della sinistra sulle droghe

Quest'oggi, Giorgia Meloni ha parlato in occasione della Giornata mondiale contro le droghe. Un intervento duro, diretto e senza metafore, con il quale si è schierata senza se e senza ma contro le droghe. " Questo governo non intende voltarsi dall'altra parte, non intende ignorare questa emergenza ma la vuole affrontare con coraggio e determinazione ", ha affermato tra le altre cose, segnando ulteriormente il solco con il governo precedente e con tutti gli esecutivi di sinistra che si sono ideologicamente lasciati scivolare addosso il problema: " È finita la stagione del lassismo, dell'indifferenza. Lo Stato intende fare la sua parte, per combattere fenomeno ormai fuori controllo ". Il pensiero di Meloni, condiviso dall'intero governo e da tutta la maggioranza, non ha però trovato lo stesso entusiasmo nell'altra parte del parlamento, che come al solito su base ideologica ha criticato il premier su un discorso di buon senso, esponendo dei cartelli.

Il più animato nella sua protesta contro il premier è stato Riccardo Magi, leader di più Europa, che ha esposto un cartello con la scritta: " Se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia ". Il presidente del consiglio, per nulla turbato dalla protesta, ha replicato: " Dovete sapere che non sono una persona che si fa intimidire, perché so esattamente cosa sto facendo… ". Magi, dopo il congresso, ha dichiarato: " Siccome noi crediamo che il governo abbia delle responsabilità serie nell'affrontare un fenomeno sociale serio come quello del consumo delle sostanze stupefacenti, a un certo punto, dopo due ore non potevamo restare in silenzio ".