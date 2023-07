"Se non ti sta bene...": la lezione di Giambruno al ministro tedesco. E la sinistra impazzisce

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere le dichiarazioni del ministro della Sanità tedesco, Karl Lauterbach, che in queste settimane è in vacanza in Italia da dove si è lamentato dell'eccessivo caldo del nostro Paese, spiegando che " in Italia il turismo non ha futuro, fa troppo caldo. Usate le chiese come celle frigorifere ". E visitando Bologna, città dalla storia e dall'arte senza paragoni nel mondo, il ministro ha detto: " L’ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine ". Alle parole di Lauterbach ha risposto Andrea Giambruno, giornalista Mediaset di lungo corso, nonché compagno di Giorgia Meloni.

Karl Lauterbach sembra davvero convinto delle sue affermazioni e, come sempre accade nel nostro Paese non mancano i soliti che, invece di replicare al nostro chiedendogli se pensa che la Germania sia davvero migliore rispetto all'Italia, gli danno ragione. Il ministro del Turismo, Daniela Santanché ha replicato con garbo al collega del governo tedesco, sottolineando come moltissimi dei suoi connazionali scelgano da sempre il nostro Paese e che il cambiamento climatico non riguarda solo l'Europa meridionale ma l'intero Vecchio Continente.

Dal ministro tedesco è arrivato un attacco screditante all'Italia e per ragioni che non sono ancora ben chiare Lauterbach ha forse tentato di mettere in cattiva luce il nostro Paese per agevolare qualche altra destinazione turistica, magari in Germania. " Se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no? ", ha detto Andrea Giambruno al ministro nel corso del programma su Rete Quattro Diario del giorno da lui condotto. Non sono mancate per questo critiche al giornalista da parte di diversi esponenti politici rossi e della stampa amica della sinistra, perché la posizione di Andrea Giambruno è comoda per lo schieramento di opposizione, che utilizza i legami personali del giornalista per attaccare Giorgia Meloni, sua compagna nonché madre di sua figlia. Ancora una volta, la sinistra del nostro Paese si dimostra priva di qual si voglia pudore e capacità politica, sfruttando la famiglia del premier per tentare di indebolirla politicamente.