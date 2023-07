Il ministro tedesco choc: "In Italia il turismo non ha futuro. Le chiese come celle frigorifere"

Stanno creando un forte dibattito in rete le parole con cui il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach ha commentato in modo negativo gli sviluppi in un prossimo futuro del turismo nel sud del continente europeo, con particolare riferimento al nostro Paese: tutta colpa del troppo caldo e del sempre più di frequente richiamato, spesso a sproposito, cambiamento climatico.

I tweet polemici del ministro

Il primo affondo è arrivato in un tweet datato giovedì 13 luglio, con toni spiccatamente catastrofici e apocalittici. "Arrivato oggi a Bologna Italia, ora si parte per la Toscana" , ha annunciato il ministro nel suo post caricato sul celebre social network. " L'ondata di caldo qui è spettacolare. Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine" , ha aggiunto con vena polemica Karl Lauterbach. "Il cambiamento climatico sta distruggendo l'Europa meridionale. Un'era volge al termine" , ha concluso.

Non è andato meglio il contenuto del secondo tweet relativo alle vacanze italiane del titolare teutonico del dicastero della Sanità, datato lunedì 17 luglio. "Basilica di San Francesco (Siena). Bella costruzione medievale, ma anche cella frigorifera" , ha ironizzato il ministro, affondando nuovamente il colpo. "Le chiese dovrebbero essere aperte durante le ondate di caldo come stanze fredde durante il giorno e offrire protezione" , ha quindi concluso.

Poco uso al caldo, Karl Lauterbach ha tentato, invano, di stemperare i toni polemici, rispetto alla sua prima uscita su Twitter. "Ma sono comunque arrivato a Roma. 36 gradi, un po' di vento. Va bene. Dopo i Caravaggio nella fresca Galleria Borghese, ora Fontana di Trevi" , ha scritto il ministro nell'ultimo post relativo alle sue vacanze italiane dello scorso venerdì 21 luglio.

La replica di Daniela Santanché

Non si è fatta attendere la replica ironica del ministro del Turismo italiano. "Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l'Italia come meta turistica, che d'altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro" , ha scritto in un breve comunicato Daniela Santanché.

"Siamo consapevoli del cambiamento climatico in atto e che, ricordo, non riguarda soltanto l'Europa meridionale ma tutto il pianeta" , considera il ministro, "tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore" . "Una strategia che ci consentirà di rendere l'offerta turistica italiana accogliente e sostenibile 365 giorni l'anno" , spiega in conclusione la Santanché, "siamo comunque certi che i tedeschi continueranno ad apprezzare sempre di più le vacanze italiane".