"Se sei di sinistra la libertà è sacra...". Così Cerno ha smascherato Ranucci

L'attentato subito da Sigfrido Ranucci è intollerabile e su questo la politica italiana e, in generale, l'Italia si sono trovati concordi. Al giornalista è stata recapitata la solidarietà bipartisan ed è stato ribadito a gran voce che la libertà di stampa in Italia è sacra. Partendo da questi capisaldi inviolabili, però, la stampa può anche essere criticata, qualunque sia il suo editore o dovunque vada la sua voce. Ma sembra che in Italia ci sia una stampa che merita di essere più libera, e quindi più tutelata, di un'altra. Lo ha spiegato bene il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, intervenendo a Lo Stato delle Cose, nella puntata andata in onda lunedì sera su Rai Tre. Dialogando con il conduttore Massimo Giletti e con Carlo Calenda, il giornalista ha commentato le parole del conduttore di Report nel corso della presentazione del libro "Genocidio" di Rula Jebreal a Montecitorio.

" Parlando di informazione, bisognerebbe avere la coscienza e la mappatura di quello che sta accadendo in questo momento: noi abbiamo editori omologati, editori politicizzati, addirittura un senatore, che è uno dei più assenteisti della storia d'Italia, gestisce giornali che usa come un manganello. Anche oggi tre-quattro articoli contro di me e dopo tutta questa solidarietà sono contento, mi stavo annoiando, sono tornato a come stavo prima.. Anche perché è una solidarietà ipocrita, non nascondiamolo ", ha dichiarato Ranucci, aggiungendo che " hanno ricominciato a delegittimare Report ".