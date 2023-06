Sei il nostro amore

Ciao Silvio.

Anche se sei volato in cielo, tu oggi sei più vivo che mai. Sei vivo nella storia di questo Paese che hai amato sopra ogni cosa, nella storia di tutti gli Italiani che ti hanno voluto bene, nella storia di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Nella nostra storia, nella storia di tuo fratello, dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, di tutti i tuoi parenti e amici, ma soprattutto sei e rimarrai sempre vivo nei nostri cuori. Lascio ad altri celebrare la tua grandezza di Uomo.

Io voglio solo ricordare e salutarti nel modo in cui tu, in questi ultimi anni, hai continuato a chiamarmi quando mi telefonavi, anche due o tre volte al giorno: Ciao Amore. Amore. Tu per me e per tutti noi sei stato e resterai per sempre il nostro più grande Amore.