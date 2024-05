Corona sta con Giorgia Meloni: "Cosa avrei detto a De Luca"

Il gelido scambio di saluti fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, incontratisi di recente a Caivano in occasione dell'inaugurazione del "Centro Pino Daniele", ex centro "Delphinia", continua a tenere banco. La vicenda ha fatto e sta facendo discutere, dividendo come sempre l'opinione pubblica.

La cafoneria va corrisposta

A tornare sulla questione è stato anche lo scrittore e alpinista Mauro Corona, un volto noto della trasmissione È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. Commentando il saluto del premier al presidente della Campania - " Presidente De Luca, quella stronza della Meloni. Come sta? " - Corona si è schierato dalla parte del presindete del Consiglio. " Ci sono due pensieri miei sulla faccenda ", ha esordito lo scrittore, "quello istituzionale: il presidente del Consiglio non doveva dirlo. Poi c'è il mio pensiero istintivo. E io, se dovessi incontrare il signor De Luca, gli tenderei la mano, gli darei una bella stretta e gli direi: 'Signor De Luca, sono quel capraio afgano'. E gli darei una stretta che per un bel po' non firmerà alcun trattato ".

Mentre il pubblico in studio applaude, Corona ha continuato: "Perché la cafoneria e la maleducazione va corrisposta, e pagata con la stessa moneta. Bene ha fatto Giorgia Meloni. E non facciamo della demagogia della retorica. La Meloni deve dare lezioni in merito alla risoluzione del problema della povertà, del lavoro, di una paga fissa. Quella è la lezione! La lezione è risolvere i problemi della povera gente! Invece ha fatto benissimo a dare una lezione a quel cafone di De Luca! Ha insultato anche me, mi ha definito 'troglodita'. Voglio un confronto verbale con De Luca! L'educazione non si impara in due giorni" .

La replica di De Luca

In merito a quanto accaduto a Caivano, il presidente Vincenzo De Luca non si è limitato a incassare. Commentando il saluto della Meloni, infatti, ha voluto rincarare la dose.

"Ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente",

ha infatti dichiarato, esacerbando dunque la

Insomma, lo scontro fra i due personaggi politici - il presidente del Consiglio e il governatore della Campania - pare ben lungi dal risolversi.