"Serve una seria valutazione". Sui magistrati il candidato di Pd e M5s parla come Nordio

Manca meno di una settimana alle elezioni regionali in Abruzzo. Gli sfidanti per diventare presidente di quell'ente territoriale sono solamente due: il governatore uscente Marco Marsilio - sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e altre lista civiche di centrodestra - e Luciano D'Amico, esponente indipendente appoggiato da tutte le forze politiche del centrosinistra che comprendono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi, Sinistra Italiana, Azione e Italia Viva. Un'accozzaglia inedita a livello regionale quella che ha caratterizzato la scelta adoperata dalle opposizioni al governo Meloni, con Elly Schlein e Giuseppe Conte che si vogliono contendere una sorta di leadership locale nel voto di domenica 10 marzo. Si è entrati ormai ufficialmente nei giorni più caldi di questa campagna elettorale. Un periodo che coincide con la discussione parlamentare sulla riforma complessiva della giustizia, avversata fortemente a sinistra. E chi è che pochissimi mesi fa aveva chiesto a gran voce una modifica non dissimile a quella proposta dal ministro Nordio? Proprio il candidato in Abruzzo voluto da Pd e 5 Stelle.

C'è infatti un elemento piuttosto curioso che riguarda la biografia di Luciano D'amico, che risale a poco meno di dieci anni fa. Succede infatti che il professore universitario era finito inquisito a causa di una presunta incompatibilità del suo allora doppio incarico: quello di rettore dell'Università di Teramo e quello di presidente del cda dell'Arpa e della Tua, la società unica abruzzese di trasporto. I capi d'imputazione sollevati dalla procura di Teramo erano indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e peculato. Riguardo al primo reato, il rettore doveva rispondere di 57mila euro che avrebbe percepito indebitamente tra agosto 2014 e febbraio 2017; mentre il secondo Il peculato era contestato in relazione alla consegna di dieci tablet. Da quel processo D'Amico ne uscirà completamente scagionato: assolto con formula piena in Cassazione perché il fatto non sussiste. " D'Amico effettuò in modo trasparente e tempestivo tutte le comunicazioni di dovere, la sua condotta non può ritenuta in alcun caso penalmente rilevante ", scrissero i giudici ermellini nelle motivazioni.

La proposta di D'Amico sulla giustizia

Tuttavia, quello che diventeranno piuttosto rilevanti le dichiarazioni del candidato governatore il giorno dopo essere stato assolto: siamo nel maggio 2022. Oltre alla soddisfazione espressa per otto anni di calvario giudiziario, lui affermava almeno un paio di concetti: innanzitutto criticò fortemente l'atteggiamento e l'operato dei magistrati inquirenti che, procedendo nelle acquisizioni, tra incertezze e indecisioni, " hanno creduto di avere di fronte dei delinquenti ". E tutto questo " mi ha fatto male per l'idea che ho io della cosa pubblica ", aggiungendo: " In questi otto anni di preoccupazioni però sono saltate opportunità e ho dovuto accantonare alcuni progetti ". Sintomo di una più che giustificata sofferenza per il periodo in cui è stato costretto a vivere sotto torchio giudiziario (e in parte anche mediatico).