Si aggravano le condizioni di Giorgio Napolitano

Le condizioni del senatore a vita, ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sono critiche. Da tempo l'ex Capo dello Stato presenta un quadro clinico particolarmente complesso e nelle ultime ore la situazione si sarebbe ulteriormente complicata. Napolitano, in carica come capo dello Stato dal 2006 al 2015, ha compiuto 98 anni lo scorso 29 giugno. Nel maggio 2022, il presidente emerito è stato operato all'addome presso il dipartimento interaziendale dell'azienda San Camillo-Forlanini ed INMI Spallanzani di Roma. L'intervento era stato condotto dall'equiope del professor Giuseppe Maria Ettorre con tecnica mini-invasiva ed era perfettamente riuscito. " Sta bene ed ha superato l'intervento. Le sue condizioni sono compatibili con quelle di un paziente della sua età ", disse il medico che lo aveva operato.

Quest'anno, nel giorno del suo compleanno, l'aula del Senato gli ha reso omaggio con un lungo applauso su iniziativa del presidente Ignazio La Russa. " Proprio quest'anno ricorrono i 70 anni di vita parlamentare di Napolitano, entrò in Parlamento il 25 giugno del 1953 ", disse in quell'occasione la seconda carica dello Stato e anche per questo è stato definito dallo stesso La Russa come " testimone di una politica che si fa cultura e di una cultura politica che si fa istituzione ". E nel ricordare il suo rapporto di stima lungo diersi decenni, il presidente del Senato concluse: " Il presidente della Repubblica rappresenta la storia e l'Italia nella sua attualità e in tutti gli anni della nostra storia. Grazie e auguri Presidente ".

Nato a Napoli nel 1925, è stato l'undicesimo presidente della Repubblica del nostro Paese. Nel 1992 è succeduto come presidente della Camera a Oscar Luigi Scalfato e nel 1996 è stato ministro degli Interni del governo Prodi I. È stato anche il primo presidente della Repubblica ad aver militato nelle fila del Partito comunista italiano ma anche il primo a ottenere un secondo mandato al Quirinale. Nel suo periodo di presidenza della Repubblica ha conferito mandato di governo a cinque presidenti e ha nominato cinque senatori a vita.