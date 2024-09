Si allarga la frattura tra Conte e Grillo. L'ex premier minaccia: "Non ci fermerai"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una missiva formale di Giuseppe Conte «addolora» Beppe Grillo (nella foto), che a questo punto promette battaglia legale. «Non saranno le diffide - dichiara l'ex premier - a fermare il processo democratico». Sì, perché i vertici del M5S lo dicono senza troppi giri di parole: Grillo ha inviato una diffida legale. Gli stessi vertici che non escludono di pubblicare «il carteggio» tra le due parti in contesa. Lo scontro tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e il leader non diminuisce di tono e intensità. Grillo - lasciano intendere i contiani - ha scelto la «battaglia legale e mediatica», mentre l'ex premier giallorosso e gialloverde non torna indietro: vuole che i pentastellati abbiano la possibilità di cambiare anche nome, logo e regole del Movimento 5 Stelle. Con tanto di votazione su un principio madre del grillismo: il limite dei mandati. Qualche settimana fa l'ex comico è tornato in pista per ribadire le sue ragioni: l'anima dei penstastellati - ha insistito - non può essere modificata. Sul tavolo non c'è solo questo aspetto ma anche il maxi-contratto di consulenza da 300mila euro l'anno.

Per Grillo, la costituente non può arrogarsi il diritto di cambiare così tanti fattori, e che fattori, della sua creatura politica. Sempre le fonti del M5S, ieri, registrano che Grillo avrebbe paura di essere «messo da parte» o «fatto fuori» da Conte. «Adesso fa la vittima», replica la dirigenza grillina. E l'ex comico viene descritto come «attonito» da fonti a lui vicine, sempre dopo la ricezione della missiva.

«Non se lo aspettava», viene aggiunto. Anche e soprattutto dopo «aver costruito dal 2013 con passione, animo e voglia il cambiamento per l'alternativa alla politica delle carriere», assicurano.

Le fonti lasciano intendere come il garante sia disposto a tendere una mano verso l'ex premier. «Beppe è sempre stato per la pace e si è affidato a tutti coloro che hanno sposato i principi di un movimento rivoluzionario».

La strada - arrivati a questo punto della contesa - sembra stretta. Uno degli scenari in campo riguarda le carte bollate, che sembrano pronte. Un altro, politicamente più complesso, prevede la nascita di un Movimento 5 Stelle 2.0 formato dai grillini delle origini.