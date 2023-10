"Si è costituita parte civile...". Il solito piagnisteo dei giornalisti di sinistra contro Meloni

Alcuni giornalisti di sinistra tendono a confondere il diritto e dovere di critica con il diritto all'insulto e così capita che, quando il politico di turno messo nel loro mirino reagisce, gridano allo scandalo. Roberto Saviano è senz'altro un esperto di questa prassi ormai consolidata ma non è sicuramente l'unico, perché a fargli compagnia da un po' di tempo, tra gli altri, c'è anche Giulia Cortese. Dai suoi social, due anni fa giornalista pubblico quello che si rivelò essere uno screenshot ritoccato in cui alle spalle di Giorgia Meloni appariva un ritratto fotografico di Benito Mussolini.

" Dietro c'è la sua matrice preferita ", scriveva Cortese, dando la stura a una sequela di commenti ignobili contro colei che, un anno dopo, sarebbe diventata premier. Meloni, davanti a quella mistificazione, rispose alla giornalista: " Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all’ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?! ". Quel mandato è ovviamente andato avanti e oggi la stessa Giulia Cortese, non senza polemica, ha annunciato che si è arrivati a un'altra fase del procedimento: " Per il mio post satirico del 2021 su Giorgia Meloni andrò a processo, il signor presidente si è costituita addirittura parte civile. In nessun Paese occidentale, a quanto ci è noto, un capo del governo in carica persegue i giornalisti che fanno satira non gradita in tribunale ".