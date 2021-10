"La sua matrice preferita": ma la foto della Meloni è un fake

La campagna elettorale per le ultime amministrative è stata senza esclusione di colpi, alcuni leali e altri meno. Il clima nel Paese, complice anche l'imminente entrata in vigore del Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, è rovente, come hanno dimostrato gli scontri di Roma e Milano di sabato 9 ottobre. Nella Capitale un manipolo di attivisti di Forza Nuova ha guidato l'assalto alla Cgil e fornito l'assist per la narrazione del ritorno di un ipotetico fascismo nel Paese, iniziata giorni prima. Qualunque partito dell'area di centrodestra ha fermamente condannato l'assalto e chi l'ha compiuto, cosa che non è stata fatta dalla sinistra per la matrice anarchica degli scontri di Milano. Tuttavia le accuse e le insinuazioni contro il centrodestra continuano a tamburo battente, come dimostra anche uno degli ultimi accadimenti social, che vedono protagonista Giorgia Meloni.

I fotomontaggi e i fake sono uno dei principali carburanti della propaganda politica online. In alcuni casi sono esplicitamente dichiarati, in altri meno. E in questo secondo caso rientra un tweet pubblicato da Giulia Cortese. La giornalista, forse nell'intento di fare satira, ha condiviso una foto di Giorgia Meloni tratta da uno dei video pubblicati dalla leader di Fratelli d'Italia. Niente di strano, se non che alle spalle della Meloni è comparsa una cornice da tavolo con un ritratto di Benito Mussolini. " Dietro c'è la sua matrice preferita ", ha scritto Giulia Cortese. Inevitabili i commenti contro Giorgia Meloni sotto quel post, sia da parte di chi aveva capito che si trattava di un fake sia da chi pensava fosse una foto reale.

Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all’ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?! pic.twitter.com/ki5WuEe7v5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 12, 2021

A ogni azione corrisponde una reazione e così Giorgia Meloni ha voluto smentire il fotomontaggio, pubblicando la foto reale. " Reputo che questa foto falsificata, pubblicata da una giornalista iscritta all’ordine, sia di una gravità unica. Ho già dato mandato al mio avvocato per procedere legalmente contro questa ignobile mistificazione. A questo è arrivato certo giornalismo di sinistra?! ", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia. Il grande seguito di Giorgia Meloni ha generato un numero elevato di interazioni, non tutte civili.

La replica di Giorgia Meloni non è stata gradita da Giulia Cortese, che ha cancellato il post sotto accusa ma ne ha pubblicato un altro, apostrofando la leader di Fratelli d'Italia con un epiteto non particolarmente simpatico. " Ho rimosso la foto, anche se non è molto lontana dalla realtà. Comunque cara Giorgia Meloni, la gogna mediatica che hai creato sulla tua pagina Facebook contro di me ti qualifica per quello che sei: una donnetta ", ha scritto la giornalista. Giorgia Meloni non ha replicato ulteriormente ma sotto quest'ultimo post ha lasciato un commento Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia: " Invece di chiedere scusa continua a insultare? ".