"Lavoriamo nella giusta direzione". Il Cav promuove il governo e traccia la rotta

Per Silvio Berlusconi, la manovra che si sta delineando è "un primo passo", considerando anche lo scenario complesso nel quale il centrodestra si è trovato a operare da quando è salito al governo. Tra crisi economica e guerra, con conseguente aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, l'esecutivo è stato pressoché costretto a intervenire per i 2/3 del totale sul salvataggio delle imprese e sull'aiuto alle famiglie. " Di conseguenza è rimasto poco per le riforme strutturali che ritengo necessarie. Nonostante questo, alcuni risultati concreti li abbiamo ottenuti e in altre materie, come la giustizia, si sta lavorando nella giusta direzione ", ha dichiarato il Cavaliere al Corriere della sera.

Tra i risultati concreti c'è il mantenimento del bonus 110% , con proroga fino al 31 dicembre per ottenere il sussidio e un primo aumento delle pensioni minime, che per gli over 75 sono state portate a 600 euro. L'obiettivo dichiarato da Silvio Berlusconi è di portare a 1000 tutte le pensioni minime entro la fine della legislatura e si sta lavorando in quella direzione, ma non solo. " Stiamo lavorando per ottenere la detassazione e la decontribuzione per le assunzioni di giovani da parte delle imprese, che avrebbero la grande convenienza ad assumere con un costo uguale allo stipendio. Oggi, come è noto, il costo dell'azienda per uno stipendio, ad esempio, di 1.500 euro è di 3.300 euro, più del doppio ", ha spiegato l'ex premier.

Silvio Berlusconi promuove l'operato di Giorgia Meloni fino a questo momento, ritenendo che il suo approccio sia " assolutamente adeguato ". I due sono in contatto, come è normale che sia tra i leader di due dei principali partiti di governo. Contatti che avvengono, ovviamente, in forma privata: " Non mi permetto di dare consigli a mezzo stampa al presidente del Consiglio. Lei sa bene che se dovessero servirle, io sono sempre qui, pronto a darli ". Tra i due, come sempre dichiarato dai diretti interessati, il clima è strettissima collaborazione e stima reciproca. E il Cavaliere non dà nemmeno peso alle presunte espressioni di dissenso ricevute alla festa di Fratelli d'Italia. Anzi, fornisce una spiegazione che in pochi, nonostante tutto, hanno finora preso in considerazione: " Non sarà per caso che la freddezza, come lei la chiama, era quella solita di qualche 'testimone' interessato e malevolo? ".

Le prospettive per il futuro sono di lungo termine per Silvio Berlusconi e si spalmano sui cinque anni di legislatura che sono appena cominciati. Le misure sul tavolo sono tante e c'è tutto il tempo per giungere alla loro realizzazione, come ha spiegato lo stesso Cavaliere: " La progressiva estensione della flat tax, una riduzione della pressione fiscale (che oggi è al 43,6% mentre noi l'avevamo tenuta sotto il 40%) una riforma della giustizia ispirata a principi garantisti, sulla strada indicata dal ministro Nordio ". E poi ancora: " Un incremento delle pensioni minime di 100 euro all'anno sino a 1.000 euro per tutti al quinto anno della legislatura, la detassazione e la decontribuzione totale delle nuove assunzioni di giovani, e tante altre cose sulle quali abbiamo avuto il voto dagli italiani, decisivo per vincere le elezioni ".