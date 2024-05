Schifani coinvolto in incidente stradale ad Agrigento: portato al pronto soccorso

Ascolta ora: "Schifani coinvolto in incidente stradale ad Agrigento: portato al pronto soccorso"

Disavventura per Renato Schifani. Questa mattina il presidente della Regione siciliana è rimasto coinvolto in un incidente stradale ad Agrigento. Fortunatamente le sue condizioni di salute non destano preoccupazione: il politico è stato trasportato al pronto soccorso, dove sono stati eseguiti i primi accertamenti, ed è stato subito dimesso. La conferma è arrivata dallo stesso governatore ai microfoni dell’Italpress: “Sto meglio e dopo un’ora sto uscendo” .

In base alle prime informazioni a disposizione, Schifani era a bordo della sua auto blindata quando, prima dell’ingresso ad Agrigento, è stato tamponato da un'auto della scorta. Il governatore era atteso ad un appuntamento elettorale per la presentazione a San Leone della candidatura di Margherita La Rocca Ruvolo.

Per lui una forte botta alla schiena e un grosso spavento, nulla di più: lo staff di Palazzo d'Orleans ha confermato che sta bene e che ha già lasciato il nosocomio agrigentino.