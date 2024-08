Sicurezza, ok alle bodycam per gli agenti: "Strumento di trasparenza e tutela"

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il ddl Sicurezza è stato dato il via libera all'emendamento che introduce le bodycam per le forze di Polizia. Un risultato storico per il nostro Paese, che arriva a seguito di una lunga battaglia combattuta dai sindacati delle forze dell'ordine per ottenere in dotazione questo importante strumento, soprattutto nei servizi in strada e nelle manifestazioni. Mai come in questi anni gli agenti sono al centro delle polemiche per i loro interventi durante le manifestazioni, con accuse che piovono sulla loro professionalità e sull'eccessivo ricorso alla forza quando, a detta degli opinionisti esterni, non sarebbe necessaria. Ma sono numerosi gli ambiti per i quali gli agenti ritengono opportuno essere dotati di una telecamera a corpo che possa testimoniare oggettivamente il loro intervento e servire come strumento di racconto imparziale in caso di controversie. D'altronde, la bodycam è obbligatoria già da anni negli Stati Uniti, e non solo, e ha fornito un ottimo aiuto in numerosi casi.

" Rappresenta un doveroso riconoscimento a tutti coloro che ogni giorno, con dedizione e spirito di sacrificio, sono impegnati per garantire legalità e sicurezza ai nostri cittadini. Grazie a questo strumento renderemo ancora più efficace la tutela delle donne e degli uomini in divisa che per assicurare i nostri diritti sono quotidianamente esposti ad aggressioni, minacce e violenze ", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. " Dopo questo importante passo avanti che ci avvicina finalmente ai tanti corpi di Polizia già da tempo provvisti di strumentazioni più moderne ed indispensabili a garanzia di tutti, confidiamo che nei successivi passaggi verso la concreta messa in campo di queste preziose dotazioni anche la burocrazia possa muoversi celermente nel rispetto dei tempi della sicurezza che non consentono di attendere oltre ", ha dichiarato Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato.

" Le videocamere, per chi esercita attività di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza nei siti e luoghi sensibili, a bordo treno e in ambito ferroviario, sono uno strumento di trasparenza, tutela, protezione e deterrenza indispensabile e utile per una efficace ed efficiente operatività dei nostri servitori dello Stato, impegnati nella difesa della legalità e dei valori democratici del nostro Paese ", ha dichiarato Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno. Soddisfazione viene espressa anche dai sindacati di polizia che da anni premono per l'introduzione della bodycam e che ora, finalmente, hanno raggiunto l'obiettivo. " Finalmente strumentalizzazioni e false denunce non avranno più terreno fertile, poiché quanto accaduto durante gli interventi di polizia potrà essere verificato dalle registrazioni ", ha dichiarato il Segretario Generale del sindacato Sap della Polizia di Stato, Stefano Paoloni.

" L’utilizzo delle bodycam, delle telecamere sulle auto di servizio e negli uffici dove operiamo con persone sottoposte a misure di polizia è una storica battaglia del Sap iniziata oltre 10 anni fa, ossia quando regalammo migliaia di spy pen ai nostri associati per videofonoregistrare gli interventi di servizio ", prosegue il sindacalista.

se da una parte ai cittadini sarà garantita massima trasparenza dall’altra le forze dell’ordine avranno uno strumento di tutela contro le false denunce e le strumentalizzazioni

Finalmente, conclude Paoloni, "".