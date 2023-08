Taxi gratis dalla discoteca a chi non supera alcotest: sperimentazione fino a settembre

Il preoccupante numero di incidenti registrato sulle strade ha portato il governo a cercare delle soluzioni, specie per quanto riguarda il rientro a casa dopo le serate trascorse nella movida. Ecco che oggi è stato firmato, nell'ambito della sicurezza stradale, un protocollo d'intesa con le associazioni rappresentative dei locali di intrattenimento notturno. Si tratta di un progetto di tipo sperimentale, che comporta l'impiego di taxi gratis a fine serata nel caso in cui il soggetto esaminato sia risultato positivo all'alcol test.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, sta dunque facendo del proprio meglio per garantire la sicurezza sulle strade. Tanto deve ancora essere fatto, ma questo può essere considerato un importante tassello e la speranza è che il progetto sperimentale porti dei buoni frutti.

In cosa consiste la sperimentazione

Il Mit ha messo personalmente a disposizione dei fondi per il pagamento del taxi o di una navetta. I mezzi dovranno trovarsi di fronte a determinati locali scelti per la sperimentazione, e si occuperanno di riportare a casa gratuitamente chi non è in condizione di guidare. Il servizio, infatti, si attiverà quando la persona esaminata, uscita dalla discoteca, risulterà positiva all'alcol test. Nel caso sia superato il limite consentito per mettersi alla guida, il soggetto sarà riaccompagnato a casa, così come coloro che si trovano con lui.

Si tratta di un progetto ambizioso, che richiede un certo dispendio di risorse, per questa ragione, al momento, è applicato solo a sei locali notturni. Troppo poco, obietterà qualcuno. È da considerare, però, una prova. Una prova che, se avrà ottimi risultati, potrà sicuramente far pensare a un suo ampliamento.

Quali sono i sei locali

Il Mit ha scelto sei locali notturni piuttosto noti a livello nazionale, con un elevato numero di frequentazioni. Le discoteche coinvolte nel progetto sono la Mascara All Music di Mantova, Il Muretto di Jesolo Lido (Venezia), Praja di Gallipoli (Lecce), la Baia Imperiale di Gabicce Mare (Pesaro – Urbino), la Naki Discoteca di Pavia e La Capannina di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

Starà ai locali, che avranno una convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, a fornire il voucher. Il progetto sperimentale sarà attivo da agosto fino a metà settembre. A sperimentazione conclusa si verificheranno i risultati. In caso di risposta positiva, il ministero potrà valutare una possibile attuazione.