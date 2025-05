Cruciani travolge la sinistra sul referendum: cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

La strada che porta al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno è lunga e tortuosa. La classe politica italiana continua ad esibirsi in uno scontro frontale con una sinistra che, con sprezzo del ridicolo, muove accuse pesantissime ogni singolo giorno contro l’attuale governo di centrodestra. Prima per voce dei suoi esponenti politici che se la prendono con Ignazio La Russa per avere invitato i cittadini italiani a disertare le urne. Poi, a stretto giro, per voce di alcune figure dello spettacolo che lamentano preventivamente una scarsa copertura mediatica del referendum di inizio giugno.

Una situazione paradossale della quale si è parlato durante l’ultima puntata della Zanzara. “L’ipocrisia di chi si indigna per chi sostiene che si può anche non votare per i referendum”, ha esordito Giuseppe Cruciani dando la parola ai suoi radioascoltatori. Da qui la replica di David Parenzo: “Ovviamente parli dell’ipocrisia della sinistra?”. La risposta del conduttore non si è fatta attendere: “Certo, in questo caso sul referendum è la sinistra a essere ipocrita”. In effetti, mentre molte volte della storia repubblicana è stata la sinistra a invitare al non voto, ora è la stessa parte politica che ritiene obbligatorio andare a votare a qualsiasi costo.

Un esempio di questo controsenso è Il presidente di +Europa Matteo Hallissey che ha annunciato di aver depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, che si è detto favorevole all'astensione.