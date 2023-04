Il sindaco Pd diventa Barbie, il segretario Ken: a Empoli l'auto-sfottò dem

Il sindaco Pd ritratto come Barbie. Il segretario di partito nei panni di Ken. Certo che i dem se le cercano proprio: stavolta a farsi "imbambolare" ci hanno pensato loro stessi con un fotomontaggio. L'intento era chiramente ironico e, in questo senso, una risata sono davvero riusciti a strapparla. Soprattutto a chi non la pensa come loro. Sui social, la prima cittadina di Empoli, Brenda Barnini, e alcuni suoi compagni del Partito Democratico si sono fatti ritrarre nei panni della celebre bambola americana e del suo fidanzato, con l'intento di promuovere un'iniziativa di area in programma dal 27 al 30 aprile prossimi nella città toscana.

"Ecco le nostre Barbie e i nostri Ken il Segretario, la Segretaria, la Sindaca e la nostra schiera di volontari e volontarie che animano il festival!", si legge su Facebook. A corredo, una serie di fotomontaggi con la prima cittadina di Empoli e il segretario del Pd locale, Lorenzo Cei, affiancati dal logo di Barbie. L'effetto è stato ottenuto con un'app che consente a chi la utilizza di trasformarsi nell'iconica bambola bionda (o in Ken). Giocando sulla prossima uscita al cinema del film "Barbie" con Margot Robbie e Ryan Gosling, il Pd empolese ha pensato bene di sottoporre al giochetto ormai virale i propri esponenti di punta. A cominciare per l'appunto dal sindaco.

"Volevamo proporre una comunicazione non convenzionale. Con l'ironia ci avviciniamo alle persone", ha spiegato il segretario dem empolese, Lorenzo Cei, tra i promotori della suddetta campagna di promozione. E il sindaco Barnini ha parlato di comunicazione che "rientra a pieno nello stile del festival", con l'idea di "provocare per destare l'attenzione senza nessuna mancanza di rispetto". Nel fotomontaggio, oltre agli esponenti di partito, sono stati coinvolti anche alcuni volontari dell'ormai imminente "Dem festival". Nei giorni scorsi, sempre sul filo dell'ironia, gli organizzatori dell'iniziativa avevano realizzato un video-meme che ritraeva il sindaco di Firenze, Dario Nardella, mentre correva verso la sede del meeting piddino (in realtà un riadattamento artefatto del suo scatto contro gli attivisti di Ultima Generazione).

Certo, ne è passato di tempo da quando gli esponenti del Pci empolese - ideali antenati degli attuali militanti dem - si prendevano assai sul serio. Ora si è passati a Barbie e Ken. E a chi obietta che tali trovate rischiano di abbassare il livello della comunicazion, il segretario locale del Pd risponde così: "Sì, il rischio esiste, ma non rischia di più la politica a prendersi troppo sul serio? La differenza la fanno i contenuti".