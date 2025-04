Sindaco di centrosinistra annulla le feste per il 25 aprile e viene insultato: "Mi danno del fascista"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ma davvero ci sono polemiche per la proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni? ". È sincero lo stupore di Nello Musumeci, ministro ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, sulle colonne del Corriere della sera per i soliti noti che nemmeno in questo momento hanno risparmiato critiche. L'accusa che viene mossa dalle opposizioni di governo è di aver prolungato appositamente il lutto nazionale fino al 25 aprile per oscurare le celebrazioni della Liberazione. " Richiamiamo solamente la sobrietà da osservare in tutte le manifestazioni esterne, fino al giorno del funerale del Pontefice. Nulla si impone, ovviamente. Ognuno la sobrietà la interpreta e vive in base alle proprie sensibilità ", ha spiegato. Ed è proprio in nome di questa interpretazione che i sindaci hanno agito in base alla propria sensibilità, trovandosi però a dover far fronte agli insulti. È il caso di Gabriele De Boni, giovane sindaco del Comune di Ponte San Nicolò in provincia di Padova eletto con il centrosinistra, che ha annullato le celebrazioni.

" In molti mi stanno insultando sui social per il comunicato apparso oggi. Le celebrazioni che avevamo preparato non potranno aver luogo così come pensate in quanto è stato istituto il lutto nazionale che impone 'sobrietà' ", ha spiegato De Boni in una nota affidata ai social. " Non entro nel merito della scelta del Governo, è una scelta di chi decide e come tale va rispettata, ma ancora una volta lascia agli amministratori locali la discrezionalità di come attuarla. Con i colleghi Sindaci ci stiamo confrontando e c'è tanto smarrimento. C'è chi dice nessun discorso, chi dice nessuna parata, chi dice niente in assoluto, chi dice che si faccia tutto... Per quanto mi riguarda credo sia doveroso onorare i caduti e celebrare l'anniversario della Liberazione dal nazifascismo ", ha spiegato De Boni. Come ha spiegato il ministro, la "sobrietà" è un concetto soggettivo e non ci sono scelte giuste o sbagliate, quindi qualunque sia la decisione assunta dai sindaci, è quella corretta.

De Boni, come sindaco di centrosinistra, ha preso la sua decisione: " La sobrietà l'ho intesa annullando il momento, che deve necessariamente essere gioioso e che prevedeva una profonda riflessione rivolta ai giovani, della consegna delle tessere elettorali alle e ai neodiciottenni e nel concerto pomeridiano che sarebbe stato un evento di festa e allegria, come quel 25 aprile di 80 anni fa ". Permane, come spiegato nel comunicato, quello che è il cuore delle celebrazioni, ossia la commemorazione al monumento dei Caduti cittadino e la messa in suffragio. " A chi mi sta dando del fascista, dell'antidemocratico, dell'indegno italiano chiedo di venire il 25 aprile al monumento ai caduti di Ponte San Nicolò e di celebrare con me l'Italia libera e democratica ", ha concluso.

E così, mentre i soloni della sinistra in parlamento strepitano e perdono un'altra occasione per far bella figura, i sindaci sul territorio, veri responsabili delle comunità, agiscono e interpretano la "sobrietà" nel modo a loro più consono.