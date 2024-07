"Sinistra arma deboli di mente", "irresponsabile": scontro Salvini-Bonelli

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attentato all’ex presidente americano Donald Trump a Butler, Pennsylvania, ha sconvolto la politica internazionale. Sfidante di Joe Biden a novembre, il tycoon è rimasto ferito a un orecchio, mentre l’attentatore - un ventenne identificato in Thomas Matthew Crooks – è stato ucciso dal servizio di sicurezza. La politica italiana ha manifestato vicinanza e solidarietà al candidato repubblicano, ma non sono mancate le tensioni, come testimoniato dal vivace botta e risposta tra Matteo Salvini e Angelo Bonelli.

Tra i principali sostenitori di Trump, Salvini ha condannato l’attentato stigmatizzando senza mezzi termini la politica dell’odio della sinistra: "Spero che questo serva a qualcuno che semina parole di odio, di cattiveria contro le destre, contro i fascisti i razzisti e altri esponenti – la sua analisi ai microfoni del Tg1 –. Certi toni violenti della sinistra rischiano di armare poi i deboli di mente" . Salvini ha rimarcato che la politica dovrebbe capire qual è il limite oltre il quale non spingersi, ricordando i toni utilizzati nei confronti di alcuni esponenti di centrodestra e di destra alle ultime elezioni europee: “Pensiamo ai toni contro alcuni esponenti di centrodestra e di destra delle ultime elezioni europee, pensiamo all'Italia, alle polemiche folli, rabbiose, ai toni, ma molto più in piccolo ai toni di certa sinistra ancora oggi a un anno di distanza dalla morte, contro Silvio Berlusconi all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa”.

Una condanna netta, tranchant, che coinvolge in prima persona la sinistra e i suoi leader. Tornando sull’attacco a Trump, Salvini ha evidenziato che una differenza di due centimetri e staremmo parlando di un mondo diverso: “Se il cecchino avesse colpito l'obiettivo saremmo tornati indietro di qualche decennio”. Il segretario federale della Lega ha colto l’occasione per ribadire il suo sostegno al tycoon: “Conto che le elezioni americane di 5 novembre cambino il mondo. Sono uno dei pochi in Italia ai massimi livelli a sostenere da tempo l'utilita per gli equilibri mondiali della vittoria di Donald Trump" .

Le parole di Salvini non sono passate inosservate a sinistra. Intervenuto nel corso del Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde, Bonelli ha attaccato frontalmente il vicepremier: “Noi respingiamo la violenza sempre e comunque. L'esasperazione dei toni nel confronto non aiutano e non ci piace. Condanniamo quanto avvenuto ieri negli Usa. Vorrei però spiegare a Salvini una cosa: se continua a fare comunicati stampa dicendo che la sinistra alimenta una politica di odio, questo è il classico esempio di quello che la politica non dovrebbe fare" .

“Salvini ha dimostrato ancora una volta quanto sia irresponsabile”

Non pago, il socio di Fratoianni ha aggiunto che c’è una destra globale che dopo le elezioni ha assaltato Capitol Hill e il Parlamento brasiliano, ma in questi casi non può che esserci una fermissima condanna: