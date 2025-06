La sinistra ora vieta anche le salamelle

Immagine di scarecrow_01 da Wikimedia

È rivolta in un piccolo centro della Brianza, dove l'amministrazione comunale sostenuta dal centrosinistra ha deciso di modificare la storica sagra per renderla più salutista. Siamo ad Albiate, un piccolo centro alle porte di Monza, e qui il sindaco Vanessa Gallo ha deciso di mettere le mani sulla sagra di San Fermo, che ha una storia di 416 anni. Oltre a voler togliere i concorsi della "urtaja" e della "buseca", infatti, sta pensando anche di bandire le salamelle dalle proposte gastronomiche tipiche di questa ricorrenza, perché non abbastanza salutari. È tradizione, durante la festa di San Fermo, distribuire le salamelle gratuitamente al pubblico durante la merenda pomeridiana dei pensionati, che è uno dei momenti più attesi dalla cittadinanza.

" Albiate fa parte anche della rete delle città sane, è utile unire alla sagra un approfondimento sul benessere dell’ambiente, degli animali e dell’uomo, con laboratori ambientali e una parte dedicata alla salute e alla prevenzione ", ha dichiarato il sindaco. Quindi le salamelle e la trippa gratuiti verranno aboliti: " Ci saranno comunque, nei punti ristoro ". Quindi, a pagamento. " Mi pare assurdo che l’amministrazione comunale da un lato ricordi agli anziani di evitare di uscire nelle ore più calde e dall'altro offra da mangiare la salamella in pieno pomeriggio, a metà agosto ", ha aggiunto il sindaco, intromettendosi in una tradizione che ha visto per secoli generazioni di anziani creare convivialità attorno a questo cibo tradizionale legato al territorio e alle usanze contadine.