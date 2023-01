"La sinistra sta con i terroristi?". E alla Camera scoppia la bagarre

Sul caso Cospito al 41-bis è letteralmente scoppiata la bagarre a Montecitorio. A infiammare le polveri su una vicenda già di per sé tesissima è stato il deputato Fdi e vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli. Nel suo intervento in Aula, il deputato meloniano ha incalzato la sinistra in riferimento alla visita che alcuni parlamentari Pd avevano fatto in carcere all'anarchico pescarese. Una circostanza che ha indotto l'esponente della maggioranza a chiedere spiegazioni.

" Allora voglio sapere, presidente, se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia. Lo vogliamo sapere in quest'Aula, oggi! ", ha esclamato Donzelli, facendo infuriare le opposizioni. " Sbaglia chi pensa di poterci dividere tra buoni e cattivi su temi così delicati. E' stato un grave errore intervenire questa mattina con parole che avrebbero dovuto essere evitate nel modo più assoluto ", ha esclamaton Debora Serracchiani dal Pd. Poco dopo, Federico Fornato ha chiesto " l'istituzione di una commissione, secondo il regolamento della Camera, che giudichi la fondatezza dell'accusa di Donzelli, che ha leso l'onorabilità dell'onorevole Serracchiani e del Pd ".