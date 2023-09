"Solo un'ipotesi...". La retromarcia di Amato sulla strage di Ustica

Giuliano Amato compie un immediato dietrofront sulla strage di Ustica e sostiene che quella raccontata da lui fosse solo una delle ipotesi. Lo fa ad appena quarantotto ore di distanza dalla sua intervista rilasciata a Repubblica che aveva destato non poche polemiche nell'ultimo fine settimana. L'ex presidente del Consiglio si era detto esplicitamente convinto che il Dc9 dell'Itavia, precipitato nel Mar Tirreno con a bordo 81 passeggeri. fosse stato abbattuto da un missile francese in quel tragico 27 giugno 1980. Ora, però, ritorna sul contenuto delle sue recenti dichiarazioni perché ci tiene a sottolineare alcuni punti, affermando che " dei titoli con cui un articolo o un'intervista vengono presentati non risponde l'autore ".

" Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi forti elementi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non altro - precisa in un'intervista di oggi a La Verità -. " Io non ho raccontato nulla di nuovo - spiega ancora - non era nelle mie possibilità. Volevo riportare il tema all'attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell'ipotesi a parlare ". Il presidente emerito della Corte Costituzionale aggiunge poi: " Gli anni passano, le famiglie sono lì convinte che la verità non sia ancora venuta fuori, e i testimoni rimasti possono andarsene presto. Come può capitare a me, data la mia età ".

Riguardo, inoltre, alle affermazioni riguardanti Bettino Craxi e alle repliche dei figli dello storico leader socialista secondo i quali lui fece avvisare Gheddafi del bombardamento che si preparava sul suo quartier generale di Tripoli nel 1986, Giuliano Amato replica: " Purtroppo non ricordo chi mi disse che era stato Craxi a informare Gheddafi, anche se il ricordo è rimasto ". In ogni caso, " su chi informò Gheddafi è ben possibile che ci sia stata confusione di date - sottolinea - fra l'86 e l'80, quando secondo Luigi Zanda (ex portavoce di Cossiga ndr) oggi, furono i servizi. Onestamente non riesco a dire se la confusione l'ho fatta io o se l'ha fatta chi mi parlò di Craxi come informatore di Gheddafi ". Infine alla domanda postagli direttamente, Amato replica che con le sue parole non aveva " nessuna intenzione di creare difficoltà al governo. Perché mai? ".