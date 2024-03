Europee, il sondaggio premia la Meloni: Fratelli d'Italia sopra il 27%

Le elezioni europee rappresentano uno dei tanti ricchi appuntamenti previsti per il 2024, un anno che ricopre un'importanza rilevante per gli sviluppi a livello internazionale tra appuntamenti elettorali e guerre. In Italia si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno, arco di tempo in cui gli elettori sono chiamati a esprimere la propria preferenza ed eleggere così i membri del Parlamento Ue. Mentre i partiti sono alle prese con liste e candidature, è spuntato il primo sondaggio che fotografa la situazione politica del nostro Paese in vista della corsa per Bruxelles. Allo stato attuale non vi sono particolari novità in grado di rivoluzionare il risultato delle Politiche del 25 settembre 2022, ma va detto che la campagna elettorale - che deve ancora entrare nel vivo - potrebbe infuocare il dibattito e dunque modificare gli equilibri tra i partiti.

Il sondaggio sulle europee

La rilevazione di Ipsos per Euronews, rilanciata dal Corriere della Sera, parte da una conferma: il partito che gode di un numero maggiore di preferenze resta Fratelli d'Italia, che incassa il 27% delle intenzioni di voto. Una cifra non solo più alta di quella incassata nel 2022, ma anche capace di soddisfare Giorgia Meloni che ha fissato l'asticella a quota 26%. "Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa - ha spiegato ieri il presidente del Consiglio al Senato - cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso" .

Il margine di vantaggio sul Partito democratico è netto: il Pd si ferma al 19%, al di sotto della soglia psicologica del 20%. Un risultato del genere rischierebbe di far scattare il processo interno verso Elly Schlein, con la minoranza che potrebbe spingere per l'ennesimo cambio al Nazareno. La situazione per i dem si fa ancora più preoccupante alla luce del risultato del Movimento 5 Stelle: i grillini si attestano al 17,4%, tallonando così il Partito democratico e sperando nell'operazione sorpasso. Uno scenario da incubo per Schlein: Pd sotto il 20% e terzo partito dopo FdI e M5S. Segue il testa a testa tra Forza Italia e la Lega: gli azzurri guidati da Antonio Tajani e il Carroccio di Matteo Salvini vengono dati all'8,2%.

L'Alleanza Verdi-Sinistra, al 4,1%, è sul filo dello sbarramento. Rischiano di restare fuori dal Parlamento europeo Italia Viva di Matteo Renzi (3,4%), Azione di Carlo Calenda (3%) e +Europa di Emma Bonino (2,6%). Un segnale allarmante che potrebbe spingere sempre più verso un'alleanza sotto la forma di un partito unico (eccezion fatta per Azione): proprio ieri si è tenuta la seconda riunione del tavolo di lavoro a cui hanno preso parte +Europa, Italia Viva, Liberal-democratici Europei, Partito Socialista Italiano, Radicali Italiani e Volt. Il prossimo appuntamento, fissato per martedì 26 marzo, potrebbe segnare un passo decisivo per la costruzione della lista di scopo per gli Stati Uniti d'Europa.

I seggi a Bruxelles

Interessanti anche le proiezioni Ipsos/Euronews sui gruppi europei. Fratelli d'Italia, nella famiglia dei Conservatori, può accaparrarsi ben 24 seggi; il Partito democratico (nel gruppo dei Socialisti e Democratici) potrebbe contare su 17 eurodeputati, per il Movimento 5 Stelle se ne prevedono 16. La Lega (dello steccato di Identità e democrazia) avrebbe a disposizione 7 posti, mentre Forza Italia può eleggere 7 europarlamentari nel Partito popolare europeo. Gli eventuali seggi dell'alleanza tra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sarebbero divisi in maniera equa tra il gruppo dei Verdi e quello della Sinistra italiana.