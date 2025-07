"Sono ossessionati da me". L'ultimo delirio di Conte contro Meloni

Da quando Giuseppe Conte è diventato il leader spirituale dell’opposizione nostrana, i deliri anti-Meloni sono all’ordine del giorno. Incalzato dai principali conduttori dei migliori programmi politici italiani, il numero uno del Movimento 5stelle fatica a nascondere il suo odio ideologico contro l’attuale esecutivo di centrodestra. Così, durante l’ultima puntata di In Onda, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese, Conte ha fatto l’ennesima brutta figura televisiva.

Oggetto della contesa sono i dati pubblicati ieri da YouTrend. Giorgia Meloni, con 989 giorni alla guida del governo, supera Giuseppe Conte (988 giorni)nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi, posizionandosi all’undicesimo posto, subito dietro Matteo Renzi (1.024 giorni). Un dato che, ovviamente, sorride ancora al governo e, dall’altro lato, infastidisce l’ex presidente del consiglio. In cima alla lista rimangono Silvio Berlusconi, con 3.339 giorni alla guida di quattro esecutivi, seguito da Giulio Andreotti (2.678), Alcide De Gasperi (2.591), Aldo Moro (2.279), Amintore Fanfani (1.659), Romano Prodi (1.608), Bettino Craxi (1.353), Mariano Rumor (1.104), Antonio Segni (1.088) e Renzi.

Niente da fare. Solo il nome di Giorgia Meloni fa infuriare Conte. "Governo Meloni sorpassa il mio? Sono personaggi in cerca d'autore, Fratelli d'Italia è ossessionato dalla mia presenza. Agli italiani interessa che il governo Meloni abbia stabilito il record di durata o cosa ha fatto per il Paese? Agli italiani che interessa, che superi me o quello che fai per i cittadini?”, attacca senza freni Conte.

Dall’altra parte, invece,, e in particolare il profilo social del partito, ha deciso di celebrare questo piccolo traguardo. “Lo supera anche per serietà e lungimiranza”, sottolinea il post di FdI. Una piccola frase che ha fatto infuriare l’ex premier grillino.