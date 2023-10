“Sono qui per votare”. Fascina al voto per eleggere il successore del Cav in Senato

Nel tardo pomeriggio di oggi, nel seggio di Arcore allestito per le elezioni suppletive, si è presentata anche Marta Fascina. Un ritorno in pubblico a distanza di quattro mesi dalla morte di Silvio Berlusconi per l'ex compagna del Cavaliere, che ha voluto dare il suo voto per scegliere il successore in quello che è stato il seggio del presidente di Forza Italia. L'intera coalizione di governo ha scelto Adriano Galliani come successore di Berlusconi, che era stato eletto in Senato proprio nel collegio di Monza-Brianza.

Quel seggio ha rappresentato il ritorno alla politica attiva del Cavaliere dopo una lontananza di 10 anni dai palazzi del potere e ha un forte valore simbolico. Fascina, come sempre impeccabile nell'abbigliamento, come mostra un video di La Presse, si è presentata al seggio numero 4 nella scuola elementare Giovanni XXIII ad Arcore, poco distanza da villa San Martino, residenza storica di Berlusconi. Al giornalista che le ha rivolto alcune domande ha risposto con educazione ma senza fornire dettagli. " Sono qui per votare ", ha semplicemente detto la deputata azzurra.

Nessuna altra dichiarazione per lei che, subito dopo il voto, è tornata in auto accompagnata dalla scorta per rientrare a villa San Martino. La sfida per sostituire Berlusconi in Senato è tra Luca Coscioni, sostenuto dal centrodestra, e Adriano Galliani, sostenuto dal centrosinistra. Fascina nella giornata di ieri ha partecipato a un evento importante della famiglia Berlusconi, il battesimo del secondogenito di Luigi, ultimo dei figli del Cavaliere, che ha ricevuto il sacramento nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Subito dopo la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti a Macherio, nella villa che il presidente di Forza Italia ha lasciato all'ex moglie Veronica Lario, mamma di Luigi Berlusconi e nonna del protagonista del giorno.