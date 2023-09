"Un anno di fango contro la mia famiglia"

" Non faremo alcun passo indietro ". Questa mattina il premier Giorgia Meloni si è presentato al Centro congressi Roma eventi, vicino a piazza di Spagna, per partecipare all'Assemblea nazionale del partito, in apertura della quale ha rivendicato l'orgoglio del partito per quanto fatto finora.

Il bilancio del governo

" Ma ora ci aspettano partite impegnative ", ha ammonito il premier, secondo alcune fonti presenti in assemblea. Il suo intervento è durato circa 40 minuti, durante i quali ha affrontato a 360 gradi tutti i temi che segneranno il cammino nel governo nei prossimi mesi. Presenti circa 400 delegati provenienti da tutto il Paese. " Il dibattito politico sarà ancora più feroce, gli attacchi si moltiplicheranno, le trappole e i tentativi di disarcionarci anche. Per due ragioni: la prima è che questa stagione si chiuderà con le elezioni europee; la seconda è che, legandolo ai prossimi traguardi, noi non ci accontentiamo di aver vinto le elezioni ", ha detto rivolgendosi ai suoi. Poi ha aggiunto: " Non stiamo qui a goderci gli effimeri soddisfazioni del potere, ma per governare e cambiare le cose che non vanno ". Meloni si è detta orgogliosa di quanto costruito ma anche " per noi e per la nostra storia e per aver realizzato un sogno che era di tanti. Per me stessa, per potermi guardare dopo quasi un anno alla guida del governo della Nazione e vedere ancora la stessa persona di prima, più vecchia, ma la stessa ".

La manovra di Bilancio

La congiuntura è " difficile " ma le stime del Pil restano " sopra la media europea " e registriamo " dati record " sull'occupazione, ha proseguito il premier in base a quanto riferito dalle stesse fonti. Ora per il governo c'è da affrontare lo scoglio della Manovra di bilancio, definita come " la vera sfida " da parte del premier durante l'incontro con i suoi in quanto avrà necessariamente " risorse limitate ". Questo richiede l'individuazione di priorità: " Concentriamoci sulle categorie deboli, le risorse sono quelle quelle sono. Oggi ereditiamo una situazione nella quale i governi precedenti hanno portato avanti una legge di bilancio non strutturale con provvedimenti per il consenso elettorale e non per il Paese ". Nell'intervento ha anche messo in guardia i suoi sulle possibili pressioni di determinate categorie: " Non siamo permeabili a pressioni sulla legge di bilancio ".

La sfida dell'immigrazione

Ma " oltre alla sfida della manovra economica, sarà l'anno delle grandi riforme e del piano Mattei ", avrebbe contiinuato Meloni, che ha sottolineato come sul piano del contrasto all'immigrazione irregolare da parte di questo governo non sono in campo " soluzioni effimere ma strutturali e ci riusciremo. Ci vorrà più tempo ma saranno poi durature ". Ora, lo sguardo della classe dirigente del partito e dello stesso premier è rivolto all'Europa. Il prossimo giugno ci saranno le elezioni per il rinnovo del parlamento europeo: " Abbiamo raggiunto obiettivi impensabili in Italia, potremmo farlo anche in Europa ". Per questa ragione, proseguono le fonti, il premier ha rivolto a tutti l'invito a impegnarsi proprio in vista del voto di Bruxelles nel 2024.

Le polemiche sul partito