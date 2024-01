“Sosteniamo Solinas”. Il Psd’Az pronto a sostenere il governatore uscente

Il Partito sardo d'Azione sembra essere pronto a sostenere Christian Solinas alle prossime elezioni regionali. Inizialmente orientato verso il candidato di Fratelli d'Italia, Paolo Truzzu, ora il partito indipendentista sardo sembra aver cambiato idea. Gli iscritti al Psd'Az sostengono il candidato uscente e questo potrebbe complicare il piano che era stato ipotizzato, prevedendo un passo indietro di Solinas per favorire Truzzu e trovare l'accordo finale nel centrodestra.

La decisione del Psd'Az è arrivata dopo aver “ compiuto le proprie valutazioni politiche ” ha ribadito il presidente Antonio Moro, riportando le posizioni espresse dai dirigenti nelle ultime ore. Nello specifico, Moro spiega che come partito locale ritengono di " riproporre la coalizione civica e sardista con la guida di Christian Solinas all'attenzione dell'elettorato sardo ". La situazione è in momento di stallo ma verrà necessariamente sbloccata nei prossimi giorni, visto che le elezioni sull'isola sono previste il prossimo 25 febbraio e ormai manca solo poco più di un mese. Ciò che il centrodestra sta cercando di evitare è di fare un regalo alla sinistra, presentandosi con due candidati diversi.