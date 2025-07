Soumahoro come Toninelli: si allena in palestra con la musica di Ghali

Aboubakar Soumahoro segue le orme dell’ex ministro grillino Danilo Toninelli. L’ex deputato di Allenza Verdi e Sinistra, noto alle cronache per le vicende giudiziarie che hanno coinvolto sua moglie, sul suo profilo social ufficiale si mostra in grande forma mentre allena le gambe in palestra. Un episodio che ricorda in maniera sinistra l’ex esponente di spicco del governo Conte. Dopo il filmato dell'ex responsabile dei Trasporti del governo Conte, Danilo Toninelli che mostrava gli addominali in palestra, il deputato “con gli stivali sporchi di fango”, come ormai viene rinominato, Aboubakar Soumahoro si riprende in palestra durante un allenamento intenso. La sfida politica non si vede: l’unico obiettivo è quello di rinforzare le gambe.

"Quando mi dicono vai a casa io rispondo sono già qua”, dice il brano di Ghali che fa da sottofondo al filmato di Aboubakar Soumahoro e, molto probabilmente, rappresenta il pensiero anche dell’ex verde. Le parole sembrano riferirsi alle vicende che l’hanno travolto da deputato. Dalle inchieste giudiziarie della moglie e della suocera fino alla irrilevanza nell’ambito politico nostrano. “Tvb cara Italia sei la mia dolce metà” prosegue il brano dell’artista che evidentemente piace al deputato e poi: “Aspetta mi fischiano le orecchie, suspense un attimo di prima del sequel”.

Intanto Soumahoro è costretto a difendersi dalla scarsa considerazione degli elettori.

Se prima con Avs aveva qualche briciolo di speranza di essere votato e di avere un ruolo di primo piano in Parlamento ora la situazione è cambiata e in peggio. Nel 2022, giova ricordarlo, si è autosospeso dal suo stesso partito. Nel 2023 è entrato nel gruppo Misto in polemica con i Verdi accusati di non averlo difeso proprio da quelle inchieste giudiziarie.