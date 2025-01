Starlink, Musk a Salvini: "Un accordo? Sarebbe grandioso, lo chiederanno anche altri Paesi Ue""

Ascolta ora 00:00 00:00

Un accordo tra Italia e SpaceX per l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink “sarà fantastico”. Così Elon Musk su X rispondendo al post scritto ieri dal vicepremier Matteo Salvini con cui aveva sottolineato che l’imprenditore sudafricano “è un protagonista dell’innovazione a livello mondiale” e che “un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità”. Nel suo post, Musk ha sottolineato che “altri Paesi in Europa chiederanno di adottarlo”.

Il dibattito sul dossier SpaceX si è acceso nelle ultime ore. La Presidenza del Consiglio ha smentito presunti contratti firmati tra il governo italiano e la società di Musk per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink. Poche ore prima Bloomberg aveva annunciato trattative avanzate con il colosso per un accordo da circa 1,5 miliardi di euro. “Pronto a fornire all'Italia la connettività più sicura e avanzata!" il messaggio di Musk, che ha scatenato la furia dell’opposizione, in prima linea quando c’è da fare una polemica strumentale.

Ma non è tutto. Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, in un post su X ha simulato una sessione di Q&A (domande e risposta) sulla situazione dei satelliti in Europa: "Di certe notizie non c'è traccia da nessuna parte perché non bisogna parlarne, sennò i padroni si arrabbiano. Hai letto stamattina i giornali, no? L'ordine è 'Musk cattivo, Meloni venduta'". Stroppa ha poi aggiunto che l'Italia con 500 milioni spesi ha solo il 3,4 per cento nel consorzio europeo per il lanciatore Ariane6 nel quale, afferma ancora, non c’è' nessun italiano che decide.

Inoltre è un razzo "nato già vecchio" che ha fatto il suo primo lancio a fine del 2024 e dice ancora il braccio destro di mister Tesla "ironia della sorte si sono dovuti fermare di nuovo prima di lanciarlo perché ha problemi tecnici".