La sparata di Bersani: "La luna di miele è finita". Ma il centrodestra continua a vincere

Spesso è difficile muoversi nelle analisi della complessa politica italiana, un esercizio per cui si è chiamati a esprimersi certamente tenendo conto della propria linea di pensiero senza però rinunciare ad affidarsi ad alcuni elementi oggettivi: non si può sacrificare la realtà dei fatti in nome di una certezza personale o, peggio ancora, di un augurio impellente. Ed è invece ciò che ha fatto Pier Luigi Bersani, mettendo di nuovo nel mirino il centrodestra a cui ha rivolto l'accusa di essere arrivato al capolinea della strada delle grandi nozze con gli elettori. Ma i numeri dicono tutt'altro: la coalizione continua a vincere, mentre alla sinistra sgangherata non resta che appigliarsi alle preghiere.

L'ex segretario del Partito democratico, intervenuto nel corso dell'ultima puntata di Dimartedì su La7, si è spinto a una convinzione personale che però sembra avere la fisionomia di un auspicio tutto personale: " Penso che anche chi ha votato a destra non sia contento di questo governo. Se guardiamo le cose dal punto di vista della vita comune degli italiani, in un anno e mezzo non c'è stata una cosa che abbia fatto dire: 'È un cambiamento in meglio' ". E ha indicato i salari come uno dei fronti su cui i cittadini percepiscono un peggioramento rispetto al passato.

Evidentemente Bersani dimentica che il governo guidato da Giorgia Meloni ha dedicato gran parte delle due manovre alle fasce più deboli del Paese, come dimostrano gli interventi per calmierare le bollette. Non solo. Tra le principali misure rientra anche il taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori: è passato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25mila euro mentre è stato incrementato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35mila euro. Il tutto, unito alla riforma delle aliquote Irpef, porta aumenti in busta paga fino a 120 euro al mese.