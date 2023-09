Cuneo e nuova Irpef, aumenti fino a 120 euro al mese: chi ci guadagna | I calcoli

Taglio del cuneo fiscale e nuova Irpef a tre aliquote. Il piano del governo è finalizzato a sostenere economicamente i cittadini grazie ad alcune modifiche in merito all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. All’interno del progetto è previsto l'abbassamento dell'aliquota Irpef dal 25 al 23% per il secondo scaglione di reddito da 15mila a 28mila euro, questo decremento può comportare un beneficio in busta paga mensile che va da un minimo di 22 euro per i redditi superiori a 35mila fino a 120 euro per i redditi di 35mila euro. Il calcolo emerge dalle simulazioni formulate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti ed è anche stato condiviso dal viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. Ecco tutti i benefici economici del sistema a tre aliquote.

Irpef, tutte le novità

In merito alla questione Irpef il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha spiegato che se viene presa in considerazione la cifra di 100 euro, che riguarda la riduzione del cuneo fiscale, e l'effetto di rivisitazione delle aliquote Irpef, ovvero applicando su 3 al posto di 4, il vantaggio mensile sarà di circa 120 euro. Il mix tra taglio del cuneo fiscale e la modifica Irpef consente ai contribuenti di avere maggiori risorse. Inoltre Leo parlando del taglio al cuneo ha sottolineato il fatto che verrà approvato e poi ha detto: “Uno degli obiettivi della nostra presidente del consiglio ma di tutto il governo è di confermare per il 2024 il cuneo fiscale, di 7 punti, cui pensiamo di aggiungere anche una rimodulazione dell'Irpef. Ovviamente dobbiamo ancora fare i calcoli. Il nostro obiettivo è agire in modo congiunto".

La misura

I calcoli in questione vengono svolti considerando il taglio del cuneo fiscale che già è in vigore ed è in scadenza a fine dicembre, quindi 7 punti per i redditi fino a 25mila euro e 6 per quelli fino a 35mila euro. Questa misura verrà confermata anche per il 2024 e potrebbe essere aggiunta la nuova Irpef con tre scaglioni. La novità sta nel fatto che le prime due fasce dell’imposta verrebbero accorpate, quindi quella fino a 15mila euro con aliquota al 23% e quella da 15 a 28mila euro con aliquota al 25% con la stessa aliquota al 23%. Nel primo tratto di reddito, che va da zero a 15mila euro, il vantaggio fiscale ottenuto dalla riduzione del cuneo fiscale, è pari a 67 euro al mese.

I calcoli

In merito agli altri calcoli, la situazione cambia per coloro che guadagnano 20mila euro: i 77 euro al mese di beneficio ottenuti dalla riduzione del cuneo fiscale salirebbero a 84 euro mensili grazie all'aggiunta della nuova Irpef. Per quanto riguarda le fasce di reddito da 25mila euro, il beneficio di 96 euro derivante dalla riduzione del cuneo fiscale aumenterebbe a 112 euro al mese con la nuova Irpef. Questo stesso livello di agevolazione riguarda anche a chi guadagna 30mila euro, ma in questo caso si tratterebbe di un aumento di 22 euro rispetto ai 90 euro di beneficio derivanti solo dalla riduzione del cuneo fiscale. Per coloro che guadagnano 35mila euro, il combinato tra il cuneo fiscale e la nuova Irpef porterebbe il beneficio da 99 euro a 120 euro al mese. Al di sopra dei 35mila euro di reddito, il solo taglio del cuneo fiscale non comporterebbe alcun beneficio, ma l'aggiunta della nuova Irpef comporterebbe un beneficio di 22 euro al mese.