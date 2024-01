Spari al veglione, il sottosegretario Delmastro: "Ho solo sentito le urla..."

“Sono basito. Non sapevo avesse la pistola” . Dopo l’incidente durante la festa di Capodanno ecco che arriva la difesa ufficiale del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. "Mi sento veramente sfortunato” , spiega l’esponente di FdI, intervistato da La Repubblica, riferendosi alla vicenda che ha visto l'arma di un deputato di FdI, Emanuele Pozzolo, ferire il genero di un agente della sua scorta durante una festa di Capodanno.

La versione di Delmastro

La dinamica dell’incidente è impossibile da ricostruire. Il motivo è presto detto: Delmastro era fuori dal locale al momento dello sparo. "Era una festa in un comune molto piccolo del Biellese - racconta - anche il deputato Pozzolo ha una casa in quella zona; è passato davanti alla Pro loco, ha riconosciuto le macchine della mia scorta e l'auto di mia moglie e intuito che potevamo essere lì" . "Mi ha chiesto se più tardi poteva passare per un brindisi e io ovviamente gli ho detto di sì – aggiunge il sottosegretario - Ci conosciamo lui, fa l'avvocato è alla sua prima elezione in Parlamento. È arrivato verso mezzanotte e mezza, non ha fatto il brindisi con noi e su Facebook ci sono le foto di lui che festeggia con la sua famiglia".