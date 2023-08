"Devi morire a Caivano": minacce choc alla Meloni

Giorgia Meloni domani sarà a Caivano, la città che da giorni è al centro delle cronache nazionali per i brutali stupri che si sono registrati nel quartiere Parco Verde. Caivano è una di quelle periferie in cui non si percepisce la presenza dello Stato, in cui la l'unica legge che viene seguita è quella della malavita. Sono i ras della droga a dettare le condizioni in questo fazzoletto di Italia impenetrabile, dove il degrado e l'emergenza sociale sono tangibili con con mano. Raccogliendo l'invito del parroco locale, da sempre in prima linea contro la camorra nel tentativo di salvare qualche anima, il presidente del Consiglio ha deciso di recarsi personalmente sul posto. " Non una passerella ", ha specificato, ma una presenza per far sentire il peso delle istituzioni e per trovare soluzioni percorribili per salvare il quartiere e la città.

Ancora una volta, però, il premier è stato oggetto di gravi minacce, prima nei cortei e poi sul web. Alla base delle minacce, stando a quanto affermano gli stessi haters, ci sarebbe la decisione del governo di sospendere l'erogazione del reddito di cittadinanza ad alcune migliaia di percettori ritenuti abili al lavoro. Durante i cortei che si sono tenuti in alcune città, il presidente del Consiglio è stato oggetto di violente espressioni di dissenso, che sono state ribadite, quasi con gli stessi contenuti, anche sotto il post nel quale Meloni ha annunciato il suo arrivo a Caivano. " Io ti consiglierei di stare a casa. Sei sicura che tornerai? ", si legge nel commento lasciato da una ragazza. Ma un'altra donna ha usato termini ancora più violenti ed espliciti contro il presidente del Consiglio: " Speriamo rimani morta a Caivano ". Ma c'è anche chi si augura che, se non muore, almeno vada via da Caivano " con qualche ammaccatura ".