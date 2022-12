"Sta sulle balle agli italiani". Conte choc: insulti contro Renzi

Il forbito linguaggio da avvocato, ormai, Giuseppe Conte lo ha messo da parte. Forse per strizzare l'occhio alla propria base elettorale, l'ex premier di recente si è lasciato andare a esternazioni dai toni più superficiali. Ben lontani da quell'eloquio pacato col quale s'era un tempo affacciato alla politica. Nello specifico, il leader dei Cinque Stelle ha attaccato, anzi insultato, Matteo Renzi - uno dei suoi più strenui oppositori - con un'argomentazione non particolarmente elaborata. "Sta sulle balle agli italiani ", ha affermato.

L'attacco politico a Renzi

Intervistato da Peter Gomez in tv, l'ex avvocato del popolo non si è trattenuto quando il giornalista gli ha chiesto di spiegare come mai il senatore fiorentino ce l'avesse tanto con lui. " È un indomito nell'attaccarmi. I suoi più stretti collaboratori mi hanno aiutato a ricostruire il suo profilo caratteriale, che io non conosco. Credo ci sia una dimensione egolatrica, quindi lui nel momento in cui ha avuto un grande successo in politica, ha pensato che il successo gli fosse dovuto a vita e questo ha alimentato il suo ego ", ha affermato Giusepe Conte, tentando poi l'affondo politico.

" Adesso, invece, che pure ha conosciuto l’insuccesso, il fatto di scendere all’1 o 2%, non riesce a rassegnarsi e come mi ha spiegato una persona che gli è molto vicina, imputa a me il suo insuccesso ", ha proseguito il leader pentastellato. E ancora, accennando un sorrisetto: " Lui non riesce a comprendere che sta sulle balle agli italiani di suo, senza che ci sia io ". La stoccata televisiva è chiaramente arrivata alle orecchie degli esponenti di Italia Viva e a difendere l'ex premier toscano ci hanno pensato proprio i suoi collaboratori più stretti.

La replica di Italia Viva